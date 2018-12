Šokiral, ko je izvlekel penis in začel ...

FOTO: Facebook

Natasha Crown zaužije dnevno 6000 kalorij. FOTO: Youtube

Andreas Maintz. FOTO: Zaslonski posnetek

Renata Grunwald. FOTO: Youtube

Neverjetni nastop akrobatov v španski oddaji. FOTO: Youtube

Filip na odru. FOTO: Youtube

Med nastopom. FOTO: Youtube

Denis je navdušil vse. FOTO: Youtube

Li Wenhui med petjem FOTO: Youtube

Svetovni resničnostni šovi mnogokrat postrežejo z izjemnimi talenti v plesu, petju, žongliranju, požiranju ognja .... Možnost za pet minut slave včasih dobijo tudi tisti, ki bolj kot s talentom žirante in gledalce prepričajo z nenavadno točko. Predstavljamo jih 10, za katere menimo, da so zaznamovali leto 2018. Vrstni red je naključen.Kanadčan slikarje šokiral gledalce Supertalentov na Hrvaškem. Ko je prišel na oder in se slekel, ni presenetil le občinstva, temveč tudi žirantko, ki je kar pobegnila iz studia. Izvlekel je penis in s spermo narisal sliko.V nemških Supertalentih je nastopila, ki je predstavila svoje plesno znanje. A navdušila ni le s plesom, ampak tudi s svojo pojavo. Dejala je sicer, da je njen talent ritkanje, kar je pokazala v svoji točki je resda močnejše postave, a to ni bilo ovira, da ne bi pokazal svojega talenta. Odplesal je breakdance in na odru nemških Talentov presenetil žirante ter občinstvo Mlada pevkaje imela tremo, ko je stopila na oder. A ko je začela peti, je v hrvaškem Supertalentu očarala vse. Je tudi vas V Španiji sta nastopila bratain dobila zlati gumb za svoj nastop Na oder hrvaških Supertalentov je prišel. Suveren, oblečen v majico z napisom Genius (Genij) se je preizkusil v točki čaranja. A mu ni šlo in je pogorel . Sicer je nasmejal občinstvo, žiranti pa niso bili navdušeni.iz Bolgarije je v šovu Blind Auditions zapel pesem skupine Linkin Park z naslovom Numb in se povsem približal izvirniku Nastop(20) v hrvaški oddaji Supertalent izzval solze pri občinstvu in žiriji. Glasbenik iz Sarajeva, ki je že od rojstva slep, avtist in ima napade epilepsije, je zaigral in zapel pesem pokojnega Oliverja Dragojevića Oprosti mi, pape in navdušil vse je doma iz Kitajske in na prvi pogled ni videti kot pevska zvezda. A v oddaji The Voice Show je presenetil vse . Odpel je uspešnico Yellow skupine Coldplay.