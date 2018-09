Šok! Priljubljena pevka ni vedela, kaj je orgazem

REUTERS Cheryl Cole se je letos razšla z Liamom Paynom. FOTO: Reuters

Spor britanskih pevkinse vleče že desetletje. Lily, o kateri se zadnje dni piše zaradi njenih številnih šokantnih razkritij v knjigi My Thoughts Exactly (razpisala se je o koncu svojega zakona, odvisnosti od drog in varanju soproga s prostitutkami), se je oglasila tudi glede svojega spora s Cheryl in njeno nekdanjo skupino Girls Aloud.»Bila sem zafrustrirana, ker sem se borila z demoni, vezanimi na mojo seksualnost. Nikoli nisem imela orgazma, potem pa so se pojavile one. Lepe ženske, ki so slačile svoja oblačila s svojih lepih teles in bile oboževane, jaz pa tega nisem prenesla,« je v knjigi zapisala 33-letna Lily.»Žal mi je Cheryl. Bila sem jezna, ker mi do takrat ni nikoli prišlo. To je bilo smešno. Prepirala sem se s Cheryl, ker me je udarila, potem ko sem jo sprovocirala. Najžalostnejše pri tem je, da jo do tedaj nikoli nisem srečala,« se še spominja Lily, ki je pevski kolegici pred desetletjem sporočila, da »ne želi biti videti kot ona, prav tako si tega ne želi nihče drug.« Cheryl ji je vrnila in jo označila za žensko z moškim spolnim organom.