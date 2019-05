Šokantna trditev: Beyonce ni njena sestra, ampak mama!

Beyonce Knowles je ena najbolj znanih pevk in občudovanih žensk na svetu. Njena javna podoba je praktično brezmadežna, če gre verjeti besedam njenega nekdanjega zaposlenega, ki se sklicuje na Beyoncejino sestrično, pa je resnica precej drugačna.



Teorija zarote je takšna: Beyonce je, ko je bila stara 12 let, zanosila in rodila Solange. Da bi se izognili sramoti, so dojenčka kot svojo hčer (in Beyoncejino sestro) vzgajali njeni starši. Po tej špekulaciji Beyonce tudi ni bila rojena leta 1981, temveč sedem let prej, leta 1974, in naj bi bila torej stara 44 let. Kot dokaz za resničnost tega tisti, ki ji verjamejo, navajajo besede igralke Gabrielle Union (46), ki je nekoč izjavila, da se z Beyonce poznata še iz najstniških let. Če bi bila Beyonce res rojena leta 1981, potem z Gabrielle ne bi bili vrstnici. Beyonce je že babica?! Teorija se je začela v javnosti pojavljati potem, ko je nekdo, ki trdi, da je štiri leta delal v Beyoncejini glasbeni založbi, na spletu objavil, da je prava letnica njenega rojstva 1974. »Videl sem pravo vozniško dovoljenje Beyonce,« trdi ta oseba in pri tem dodaja, da mu je pravo starost pevke in njeno najstniško nosečnost potrdil tudi pevkin sorodnik. Če bi bila zgodba resnična, potem bi bila Beyonce že babica, saj je Solange (32) rodila sina Daniela, ko je bila stara 18 let.