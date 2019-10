VIDEO: Šokantno! Meghanin nečak poskrbel za nov škandal

Harry primerjal odnos do Meghan z odnosom do Diane

Meghan zaradi objave zasebnega pisma toži britanski tednik Mail on Sunday, je sporočil njen soprog, britanski princ Harry. Par je bil prisiljen ukrepati proti neusmiljeni propagandi britanskega rumenega tiska, ki vedno bolj spominja na tisto s princeso Diano, je opozoril Harry. »Najbolj se bojim ponavljanja zgodovine,« je dejal. »Izgubil sem mamo in sedaj gledam, kako postaja moja žena žrtev enakih močnih sil.«



Harry je pojasnil, da bo ukrepal po sodni poti zaradi vsebine zasebnega pisma, ki so ga nezakonito objavili na namerno škodujoč način. Bralce tabloida je opozoril, da so jih v članku namenoma zavajali, ker so izpustili nekatere odstavke, stavke in besede, da bi tako zakrili svoje laži, ki so jih objavljali skozi leta. Harry ni povedal, za katero pismo gre, a je tabloid letos objavil članek o pismu, ki ga je Meghan poslala svojemu odtujenemu očetu Thomasu Marklu. V njem mu je izrazila bolečino zaradi prekinjenih odnosov in njegovega stalnega komuniciranje s tabloidi. Pismo je časniku posredoval njen oče.



STA

Vojvoda in vojvodinjainnadaljujeta turnejo po Afriki, medtem pa se je na drugem koncu sveta dogajala prava drama. V središču dogajanja so spet ameriški sorodniki Meghan, ki so ji že pred lansko poroko s Harryjem skuhali marsikakšen škandal – pri tem sta prednjačila njena polsestrain oče. Tokrat je nase opozoril njen nečak, sin polbrata(28) je v Hollywoodu aretirala policija, potem ko se je skoraj gol, ovit le v brisačo, ki pa jo je spotoma izgubil, sprehajal sredi ulice in govoril nepovezano. Ko ga je več policistov skušalo strpati v policijsko vozilo, se temu na ves glas upiral. Posnetek dramatičnega dogajanja je naredil turist, ki ni vedel, da je aretirani sorodnik članice britanske kraljeve družine.V marici se je po poročanju tabloida TMZ Thomasovo obnašanje le še poslabšalo. Policisti so morali vozilo ustaviti, ga privezati na nosila in prepustiti reševalcem, da so ga ti odpeljali v bolnišnico. Po plačilu 25.000 dolarjev varščine so ga izpustili na prostost.