Šok za šokom za kraljico: še ena ločitev v njeni družini

David Linley si je zelo blizu tako s kraljico kot tudi s princem Charlesom. FOTO: Guliver/getty Images

Le teden dni zatem, ko je v javnost prišlo, da se ločuje kraljičin najstarejši vnuk (42), je znova počilo. Ločitev je napovedal še en član britanske kraljičine družine, njen nečak(58). Grof Snowden, sin kraljičine že pokojne sestre, princese, se od žene(49) ločuje po 25 letih zakona. Za razpad zakona naj bi bilo krivo to, da je vse več časa preživel stran od doma zaradi posla. Grof ima namreč podjetje, ki izdeluje drago notranjo opremo. Poročila sta se oktobra 1993 in imata dva otroka, sina(20) in hčerko(17).Preberite tudi:Kraljicaje zaradi novice o ločitvi žalostna, poročajo britanski mediji. Za kraljico, ki bo konec aprila dopolnila 94 let, res niso lahki časi. Najprej je v začetku leta njen vnuksporočil, da z ženozapuščata kraljevo družino, nato je konec zakona po 12 letih napovedal še Phillips.Preberite tudi:Leto 2020 se je tako za kraljico začelo še slabše, kot se je končalo leto 2019, ki ga je označila za eno najhujših v svojem življenju. Poleg brexita in spolnega škandala, v katerega vse globlje tone njen sin, princ, so medije polnile razprtije med Harryjem in princem. Sinova prestolonaslednika, princain pokojne princesesta si bila nekoč zelo blizu, sedaj pa naj skoraj ne bi govorila. Da med bratoma ni več velike naklonjenosti, je v intervjuju med obiskom v Afriki potrdil tudi Harry, ki je razkril, da gresta vsak po svoji poti, da pa bosta vedno brata.