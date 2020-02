Šok za Britance: umrlo je bivše Harryjevo dekle

Velika Britanija je v šoku. V soboto zvečer je namreč kot strela z jasnega udarila vest, da so v stanovanju v Londonu našli truplo 40-letne voditeljice številnih televizijskih šovov. Vodila je šove Love Island, I'm A Celebrity Get Me Out Of Here Now!, X Factor in Xtra Factor. Leta 2014 je zmagala v britanski različici plesnega šova Zvezde plešejo. Bila je tudi v krajši zvezi s princemCaroline si je vzela življenje le nekaj ur po tem, ko je prejela obvestilo, da ji bodo sodili zaradi napada na partnerja. Da je vse skupaj še groznejše, je storila samomor, ko je prijateljica, ki je bivala skupaj z njo, za nekaj trenutkov skočila v trgovino po opravkih.Voditeljica je bila znana po svojem burnem ljubezenskem življenju in prav zaradi tega se je tudi znašla v zelo težki situaciji. Decembra se je s partnerjem hudo sprla in ga menda udarila s svetilko po glavi, zaradi česar je bil ta okrvavljen in je poklical policijo. Čeprav sta se pobotala in je on ni želel tožiti, pa se je tožilec vseeno odločil, da bo zadeva šla na sodišče. Prav to naj bi bila kaplja čez rob, ki jo je pahnila v hudo stisko in depresijo. Prepričana je bila, da si po sojenju ne bo nikoli opomogla in da je konec z njeno kariero.Romanca med princem in njo pa sega dobrih 10 let nazaj. Predstavila ju je njuna skupna prijateljica. Iskrice med njima naj bi preskočile, ko so se leta 2009 zunaj skupaj zabavali. V svoji knjigi je razkrila, da sta se videvala, a ko je enkrat to postalo javno, se je vse končalo. »Nisem bila več Caroline Flack, voditeljica, temveč Harryjeva Caroline, kar je bilo kar težko.«