Šok: Kraljica za božič povabila Meghanino mamo

Carole in Michael Middleton vabila na božično praznovanje pri kraljici nista dobila še nikdar.

Dorio kraljevi spoštujejo, saj je bila edina članica Meghanine družine, ki po objavi zaroke zgodb o svoji hčerki ni prodajala tabloidom ali počela kar koli drugega, kar bi jih spravilo v zadrego.

1.

otroka spomladi pričakuje Meghan.

Britanska kraljica, ki se že od začetka zelo dobro razume sženo, menda namerava storiti nekaj, česar za starše žene svojega vnukani storila nikdar – Meghanino mamo naj bi povabila na tradicionalno božično srečanje na posestvu Sandringham!Meghanina mamaže nekaj mesecev razmišlja, da bi v Veliki Britaniji kupila nepremičnino, saj je Los Angeles, kjer živi, predaleč od novega domovanja njene hčerke. Sploh zdaj, ko bo kmalu postala babica, si želi Doria čim več časa preživeti z nosečo Meghan in pozneje pomagati skrbeti za otročka.Dejstvo, da Meghan na Otoku nima nikogar, saj vsa njena družina živi čez lužo, naj bi kraljico napeljalo k razmišljanju o povabilu Meghanine mame na Sandrigham. Kot so povedali viri znotraj palače, je Elizabeta II. do Meghan toliko bolj zaščitniška in pozorna, saj je 37-letnica noseča in kraljica se zaveda, da je to čas, ko ženske pogrešajo družino in njihovo podporo. Je pa gesta precej neobičajna, saj je kraljeva družina znana po tem, da božične praznike preživljajo skupaj, a sami, brez razširjene družine.starši so v preteklosti s kraljevo družino obiskali božično mašo, a bivali so v bližnjem Anmer Hallu, ne na posestvu Sandrigham. Da bi Doria tam bivala, bi bilo zelo neobičajno, a hkrati znak spoštovanja do Meghan, znak, da so jo kraljevi vzeli za svojo in se trudijo, da bi se v Veliki Britaniji počutila čim bolj udobno in domače,« je dejal poznavalec razmer.Meghanino mamo kraljevi zelo spoštujejo, saj je bila edina članica vojvodinjine družine, ki po objavi zaroke zgodb o svoji hčeri ni prodajala tabloidom ali počela kar koli drugega, kar bi hčer ali kraljeve lahko spravilo v zadrego.Tega ni mogoče reči za Meghaninega očetain njeno polsestro, ki vsako priložnost izkoristita za blatenje vojvodinje Susseške ali služenje na njen račun. »Doria se je vsem prikupila, ko je kot edina članica nevestine družine poroko spremljala z dostojanstvom in ponosom. Obnašala se je kot ena od njih, in to so tudi prepoznali,« je dejal vir blizu kraljevim.