Makedonskega pevca(33) so po poročanju portala Kurir v avtomobilu našli mrtvega. V policijskem poročilu so zapisali, da je bil preminuli V. I. iz Skopja najden sinoči okoli 23. ure v toyoti.Vlatka je javnost spoznala predvsem po nastopu na Evroviziji leta 2011, ko je predstavljal Makedonijo s pesmijo Ruskina. Kot so sporočili s tamkajšnjega notranjega ministrstva, je bil na kraju najdbe trupla tudi javni tožilec in odredil obdukcijo.