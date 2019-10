»Jokica« Lucija razkriva zmagovalca letošnje Kmetije

Resničnostni šov Kmetija je v polnem zamahu in tekmovalci počasi že kapljajo s posestva (pred njo sta odšla že Goran Leban in Ksenija Sešel). Tokrat sta se za obstanek na posestvu in v boju za denarno nagrado spopadli prijateljici Damjana Tomažin in Lucija Kolar. Zadnja je bila v zadnjih dneh precej nesrečna zaradi neuslišane ljubezni, vse pa ji ni šlo po načrtu niti v spopadu.