Slavni Tarantino iz oči v oči z vlomilcema

Quentin Tarantino in Daniella Pick FOTO: Guliver/Getty Images

55-letnik se je nedavno poročil.

Tatiča mu je uspelo pregnati iz hiše.

Minulo nedeljo okoli polnoči jev svoji hiši v Los Angelesu zalotil dva vlomilca. Tatiča je slavnemu režiserju sicer uspelo pregnati, a sta jo kljub temu popihala z nakitom in drugim plenom, ki sta ga nagrabila v njegovi hiši. Moška sta razbila okno na zadnji strani hiše, a sta se prestrašila in zbežala, ko sta zagledala 55-letnega Quentina.Policija si bo ogledala posnetke nadzornih kamer sosednjih hiš, ki so morda posnele tudi vlomilca. Dvakratni dobitnik oskarja za izvirni scenarij se je v javnosti nazadnje pojavil 4. decembra, ko je s svojo ženopraznoval hanuko, praznik luči. Z njima je bil tudi njen oče, slavni pevec in skladatelj, med drugimi je napisal skladbo Diva, s katero je na Evroviziji zmagalaQuentin se je s 35-letno Izraelko poročil 28. novembra v luksuznem hotelu The Peninsula Beverly Hills, nato pa se je zabava preselila v slovito restavracijo Mr. Chow na Beverly Hillsu. Mladoporočenca sta se spoznala leta 2009, ko je Tarantino na jeruzalemskem filmskem festivalu promoviral film Neslavne barabe (Inglourious Basterds). Takrat sta najprej ljubimkala, se potem celo razšla in spet postala par leta 2015.Režiser iz Knoxvilla je pravkar zaključil snemanje drame Pred davnimi časi v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood), ki so jo navdihnili umori ​. Seznam težkokategornikov, ki igrajo v filmu, je dolg:in. Luč sveta bo film ugledal avgusta prihodnje leto. Mimogrede, Tarantino je leta 2016 rekel, da se bo upokojil, ko bo posnel še dva filma, torej ko jih bo skupaj posnel deset.