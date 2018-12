Slavni kuhar  bo nastopil v Vojni zvezd

Hčerki pelje v šolo. FOTO: Instagram

2019. obljublja vroč december.

Domnevne vloge ne želi komentirati.

Znani kuharje presrečen, saj bo nastopil v prihajajočem devetem delu Vojne zvezd. Kuharskemu zvezdniku naj bi ponudili skrivno vlogo, potem ko je razkril, da je velik ljubitelj filmske franšize. To je leta 2015 dokazal s fotografijo, kako svoji hčerki pelje v šolo našemljen v stormtrooperja oziroma vojaka imperija. Če verjamete ali ne, to ne bo prvič, da bi se zvezdnik skrivoma pojavil v Vojni zvezd, ne da bi ga prepoznali. V delu Sila se prebuja je leta 2015 nastopil James Bond»Jamie je že v studiu Pinewood in trenira z drugimi vesoljskimi vojaki, da bi se primerno pripravil na svojo vlogo,« je povedal član snemalne ekipe. »Vse skupaj je vzel zelo resno, saj so to bile njegove sanje. Prav tako je obljubil, da bo o vsem skupaj molčal.« Prav zaradi tega Oliver ne želi komentirati govoric. Kostum vesoljskega bojevnika je kupil za praznovanje petega rojstnega dne svojega sina, pozneje pa je z njim uspešno sramotil hčerkiin. Priznal je, da se je v kostumu počutil zelo močnega, da je bila izkušnja zelo nenavadna. Ob njem naj bi se celo ustavil avtobus − voznik je povedal, da je preprosto moral zavreti.V prihajajočem delu bo imel zvezdniški kuhar in lastnik restavracij imenitno družbo, saj naj bi kot strašen vesoljski vojak nastopil tudi mega zvezdnik. Slednji ima že veliko izkušenj s kamerami, ne nazadnje je nastopil v Igri prestolov. Kako mu bo šlo tokrat, bomo lahko videli šele prihodnjega decembra, ko se bo film pojavil na velikih platnih. Morda bo za kak nasvet pocukal kar princaali njegovega brata, ki sta si nadela bele zaščitne uniforme in celo posnela nekaj prizorov, a jih na koncu niso mogli uporabiti v filmu, ker sta oba preprosto prevelika.Sodelovanje v ekipi zadnjega dela aktualne trilogije je seveda zelo velika stvar, ne nazadnje ima najuspešnejša znanstvenofantastična saga vseh časov veliko privržencev in že skoraj status religije. Odslej bodo morda tudi stormtrooperji malo bolje jedli, če bo vojaku Jamieju le uspelo najti oljčno olje in baziliko v oddaljeni galaksiji.