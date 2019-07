Slavni igralec navdušuje Splitčane

Salma Hayek je v zadnjem času redna obiskovalka Jadrana.

V Dalmaciji snema novo komedijo, ki bo na Hrvaškem zanesljivo velika uspešnica. FOTO: Reuters

SPLIT – Že po nekaj dneh si je v Splitu nedvomno pridobil številne nove oboževalce. Še domači zvezdniki, kaj šele tuji, se ne vedejo tako sproščeno do domačinov in niso tako dostopni ter skromni kakor simpatični, ki v Dalmaciji v družbisnema nov romantični film z odtenki znanstvene fantastike z naslovom Bliss.Priljubljeni komik, ki se je v zadnjih letih izkazal tudi v resnejših filmih, kot je Čudo, je že prvi dan v Splitu sproščeno nakupoval v središču mesta in se fotografiral z navdušenimi prodajalci ter mimoidočimi; od takrat se je v dalmatinskem mestu že povsem udomačil, večkrat je večerjal v isti restavraciji, obožuje ribe, pravijo zadovoljni gostitelji, prometno in poulično gnečo pa najraje obvladuje kar na kolesu. Udeležil se je tudi koncerta islandske skupine GusGus, na plaži pa se mu pridružita tudi sinova, katerima je, na neizmerno navdušenje domačinov, kupil Hajdukovo nogometno žogo, s katero so se vse popoldne zabavali na plaži na slovitih Firulah.Prvi prizor filma je odmevna ekipa, ki je na hrvaško obalo prispela minuli petek, v ponedeljek posnela v Galeriji Meštrović, še nekaj kadrov pa so posneli v starem mestnem jedru in na obali. Spomnimo, Hayekova je zadnje čase redna obiskovalka Jadranskega morja, spomladi je namreč snemala film The Hitman’s Wife’s Bodyguard zinv Trstu in Rovinju. Snemanje Blissa naj bi nadaljevali v Dubrovniku, vendar podrobnosti še niso znane. Wilsona bodo nedvomno z navdušenjem sprejeli povsod, kot pravijo Dalmatinci, s katerimi se je ameriški igralec z veseljem fotografiral in jim delil avtograme, tako sproščenega zvezdnika, ki se tako naravno zlije z množico, po pokojnemne pomnijo.Owen Wilson je kinematografe polnil predvsem z uspešnicami, kot so Njeni tastari z dvema nadaljevanjema, Zoolander 1 in 2, Marley in jaz, Grand Budapest hotel, Pripravnika, Lovca na družice in Polnoč v Parizu, verjetno pa ne gre dvomiti, da bodo Hrvati velikodušno podprli tudi njegov najnovejši projekt in mu pomagali do novega hita.