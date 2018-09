Slavna pevka bo spet mamica, že tretjič

2014. sta si Jessica in Eric izmenjala poročne zaobljube.

V trenutku, ko je pred šestimi leti prvič v roke vzela prvorojenko, jevedela, da je na to čakala vse življenje. »Materinstvo je najboljša stvar, ki se mi je kadar koli dogodila,« to prepričanje pa se ji je iz dneva v dan le še utrjevalo, sploh minulih pet let, ko je Maxwell podarila še mlajšega bratca. »Zdaj sta v tej super fazi odraščanja, ko ju res že natančno poslušam in se od njiju ogromno naučim. Ta mala in nedolžna srčka me učita o življenju.« A navdušenju nad vlogo mamice navkljub zvezdnici na kraj pameti ni padlo, da bi kratkohlačnikoma dala še enega bratca ali sestrico. »Nič več ne bo prišlo v mojo maternico. Imam dva čudovita otroka, ne bom imela še tretjega. Nič ne more biti boljše od tega, kar imam,« je bila prepričana o popolnosti svoje družinske idile. A je zdaj vseeno skoraj skočila do neba od čiste radosti, saj ji pod srcem spet raste novo življenje.V enem letu se lahko ogromno spremeni. Kajti če je še lani trdila, da so z Maxwell, Aceom in možempopolna štirica, jo je ob približevanju 38. rojstnega dne, ki ga je praznovala to poletje, zajela mrzlica po še enem dojenčku. »Jessica in Eric sta bila prepričana, da ne bosta več imela otrok, po tretjem nista imela niti želje, nato pa je Jessici nenadoma začela glasno tiktakati, že tuliti biološka ura. Še trenutek pozneje pa ni mislila na nič drugega več kot na to, da želi še enega,« je povedal vir in nadaljeval, da ji tudi Erica ni bilo treba prepričevati. »Tudi on je bil takoj za. Biti oče je zanj nekaj najlepšega, zato bi z veseljem postal oče še v tretje.« Na kar mu ne bo več treba dolgo čakati, saj bodo že čez nekaj mesecev presrečna petica.Najava nosečnosti je vsekakor velikanski dogodek. Pevka se ga ni lotila sama, ampak je za pomoč prosila kar svoja otroka. Max in Ace sta, seveda pred fotografskim objektivom, držala velikanska balona, v teh pa več majhnih rožnatih, s čimer nista najavila le, da bosta kmalu dobila še eno malo štručko za igro, ampak tudi, da bosta dobila mlajšo sestrico. »Presenečenje! S tole majhno deklico nas bo kmalu pet,« pa je še zvezdnica dodala fotko že zaobljenega trebuščka.