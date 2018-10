Slavna igralka neusmiljeno napadla Kate

REUTERS William in Kate aprila letos, ko sta zapuščala porodnišnico z najmlajšim otrokom, sinom Louisom. FOTO: Reuters

LONDON –, žena britanskega princa, je vzor številnih žensk po svetu, a ne vseh. Britanska igralkaji je v eseju Slabši spol očitala, da predstavlja napačno podobo žensk v javnosti, pri tem pa je imela to, da je Kate povsem urejena prišla iz bolnišnice le nekaj ur potem, ko je rodila svojega tretjega otroka. Mali princje na svet prijokal 23. aprila letos v isti bolnišnici, kjer sta se rodila že njegov bratecin sestricaIgralko moti, da Kate po njenem mnenju daje lažno podobo javnosti o ženskah, ki so ravno rodile. »Prišla je iz bolnišnice samo sedem ur po porodu, naličena in v visokih petah. Pokazala se je tako, kot jo je svet hotel videti,« je napisala Keira, ki je svojo hčerko rodila dan prej, preden je Kate 2. maja 2015 rodila Charlotte.»Ti kar skrivaj našo bolečino, naša raztrgana telesa, prsi, iz katerih teče mleko, podivjane hormone. Bodi videti čudovita, urejena, ne pokaži svoje bitke, Kate. Sedem ur potem, ko si se borila na življenje in smrt, sedem ur potem, ko se ti je telo razpolovilo in je iz tebe v krvi in joku prišlo novo življenje. Ne pokaži. Ne govori. Samo stoj tam s svojo hčerkico in poziraj hordi moških fotografov,« se je iz igralke usul gnev nad (pre)popolno vojvodinjo.