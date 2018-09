Slavna Beatla skupaj masturbirala z mislijo nanjo

guliver/cover images Seksualno najbolj drzen naj bi bil John Lennon.

Zli duhovi skozi luknjico

Naši predniki so poznali nenavadne, celo brutalne načine zdravljenja. In tista, ki je najbolj fascinirala Lennona, je bilo vrtanje luknjice v lobanjo, kar naj bi zdravilo migrene, epilepsijo in nekatere druge bolezni, iz posameznika pa so tako lahko ušli zli duhovi. Vsi so brali o tem, Lennon pa je hotel videti, kako bi bilo to videti v praksi. »Razložil mi je, da bi to pomenilo zgolj izvrtati resnično drobno luknjico, pritisk v glavi pa bi mi popustil. A sem zavrnil.« A tudi če bi se strinjal, McCartney še danes ne ve, ali bi bil John nato tudi v resnici sposoben zavrtati vanj. »Kdo ve, včasih so ga bile le besede.«

Sir Paul McCartney pri 76 očitno nima več zadržkov s svetom deliti intimnosti, celo najbolj žgečkljivih, od trojčka s prostitutkami do skupinskega samozadovoljevanja z, drugim velikanom legendarne skupine The Beatles.Preden je postal del liverpoolske četverice, je ustvarjal glasbo pod okriljem skupine Quarrymen, ki jo je ustanovil tedaj 15-letni John Lennon. A čeprav sta McCartney in Lennon že tedaj zajadrala na skupno glasbeno pot, sta bila v prvi vrsti še vedno najstnika.V njiju se je prebujalo poželenje, s tem pa radovednost, kaj ponuja svet mesenosti. Spolnost sta začela odkrivati kar skupaj. »Niti ne vem dobro, kako se je začelo. Skupaj s tremi prijatelji smo bili pri Johnu, bilo je običajno večerno druženje. A namesto da bi popivali ali priredili zabavo, smo v temi sedeli na stolih, ko je eden izmed nas začel masturbirati.Pa smo mu sledili,« je razkril McCartney. Vsakdo je povedal, na katero krasotico ob tem misli, Paul, denimo, si je pred očmi živo zamišljal francosko seks bombo. »To precej opolzko igro je ustavil šele John, ko je namesto ženskega imena zakričal ime.« In to je pohotno peterico prijateljev v trenutku ohladilo.Masturbacija v krogu prijateljev je bila v prvi vrsti oblika pubertetniškega eksperimentiranja in odkrivanja lastnega telesa. »Če danes pomislim, ne morem verjeti, da sem to storil, a dejansko je bila to le neškodljiva zabava. Škodili nismo nikomur, niti Brigitte Bardot ne.« Orgije nikoli niso bile po Paulovem okusu, Lennon pa naj bi imel bolj raznoliko seksualnost.»Danes bi morda rekli, da je bil malce perverzen. Enkrat je v nočnem klubu spoznal par, odšel z njima domov in pred moževimi očmi seksal z njegovo ženo.« Tudi McCartney je potešil eno najbolj tipičnih moških fantazij – seks z dvema ženskama. Ko jih je glasbena turneja zanesla v kockarsko prestolnico Las Vegas, jih je njihov vodnik povprašal, ali naj jim priskrbi prostitutke. »Zaprosil sem za dve. To je bila čudovita izkušnja, trojček z njima pa najbliže orgiji.«Če je bil Lennon seksualno morda najbolj odprt za eksperimentiranje, je bil, sicer najmlajši član skupine, preveč zadržan. No, vsaj za okus njegovih prijateljev, ki so njegovo prvo spolno izkušnjo nagradili z aplavzom.Tedaj so bili na začetku kariere, igrali so po Nemčiji in si, ker denar še ni pritekal v potokih, delili hotelske sobe. »Bili smo v sobi z eno navadno posteljo in enim pogradom. Če je kdo od nas v sobo pripeljal dekle, je drobec zasebnosti ponujala le odeja, s katero se je par lahko pokril.«Tako je tisti večer, ko je prestopil v moškost, storil tudi tedaj 17-letni George. Njegovi prijatelji John, Paul inso vedeli, da ima pri sebi dekle, in zapazili gibanje pod odejo. Dovolj, da so vedeli, koliko je ura. Ko so ostali sami, so mu zaploskali.