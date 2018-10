Slačila se bo še vsaj do abrahama

guliver/GETTY IMAGES Znana je po zapeljevanju iz kozarca martinija.

V očeh nekaterih je dobro plačana striptizeta, v očeh drugih kraljica sodobne burleske. Katero koli oznako že prilepite, temnolaska svojega početja kljub 45 letom še vsaj pet let ne bo opustila. Čeprav se je že pred dvema letoma igrala z mislijo na upokojitev, so ji nato pred oči stopile nekaj let starejšein, ki blizu petdesetice (ali čez) še vedno izžarevajo seksapil.»Ni se nam treba upokojiti, saj se razvijamo in cvetimo. Kot one želim tudi jaz biti vzor zrelejšim ženskam, ker smo kljub letom še vedno seksi,« pravi Dita, ki je že kot deklica sanjarila o zapeljivem spodnjem perilu, mlečno beli koži in kričeče rdeči šminki. Kar pa je dobro skrivala pod zunanjostjo sramežljive in preproste, dokler si pri 20 ni nadela odrskega imena Dita Von Teese, se izvila iz kokona in začela živeti sanje.Mislila je, da jo čaka življenjska klasika. Prepričana, da bo njen največji dosežek poroka in otrok ali dva.»Bila sem tiho, sramežljivo dekle. Kdor me je poznal tedaj, je šokiran nad tem, kam me je zanesla pot. Nikoli mi ni bilo všeč, če sem bila v središču pozornosti. Že pred razredom nisem mogla govoriti, saj me je strah skoraj ohromil,« priznava Dita, ki pa je svet nato obnorela s svojo najbolj prepoznavno rutino skoraj golega zvijanja v velikanskem kozarcu za martini. Plat, ki je v njej vedno živela, čeprav jo je v otroških in nato najstniških letih skrivala in je izbruhnila le, ko je brskala po materinem predalu za spodnje perilo. »V njenem predalu sem našla te čudovito lepe, skrivnostne stvari in se spraševala, čemu jih nimam tudi jaz.omaj sem čakala, da bom dovolj velika zanje. A v nasprotju z večino seksi spodnjega perila nisem povezovala s seksom,« pravi Dita, ki si je že kot najstnica našla delo v trgovini s spodnjim perilom. S plačo si je kupovala seksi spodnje perilo, kar pa je doma zanetilo ogenj v strehi. »Moj oče ni bil strpen moški. Že ko sem začela delati v trgovini, me je označil za vlačugo. Ko pa sem spodnje perilo začela kupovati sama in sem kose nežnega perila obesila, da se posuši, me je vrgel iz hiše. Ni mu šlo v glavo, da ga ne kupujem zato, da bi zapeljevala fante.«V svet burleske je zašla z 20 leti, desetletje pozneje, ko se je pojavila na naslovnici revije Playboy, pa dokončno osvojila svet. In uresničila svoje sanje. »O Diti sem sanjarila dolga leta, preden se je sploh rodila. O njej sem sanjarila še kot preprosta Heather, ko sem v starih filmih gledala ženske z rdečimi ustnicami, rožnatimi lici, v čevljih z visoko peto. Zdele so se mi tako skrivnostne in čudovite, čeprav sem hitro spoznala, da je ta lepota umetna in zrežirana. Sama sebi se nikoli nisem zdela zanimiva ali posebna, a sem vedela, da se lahko spremenim, postanem bolj podobna tem umetnim hollywoodskim lepoticam.« Njeni začetki so se vrteli le okoli tega. Dovolj ji je bilo, da je mlada in vitka, da deluje seksi in glamurozno z ličili in oblačilci. »Sprva je bila burleska, nič več od tega. Zdaj pa vem, da ne gre za leta in obliko telesa, ampak za to, kaj počnem in kako se gibljem.«