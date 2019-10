Skrivala tudi rojstvo tretjega otroka

instagram Nosečnosti nikoli ni potrdila z besedami, zgolj pokazala je okrogel trebušček. FOTO: instagram

Nehvaležni poslušalki

Ni skrivnost, da si Blake in Ryan želita velike družine. A četudi si to željo pridno uresničujeta, saj jih je že pet, sadovi njune ljubezni vendar ne prinašajo le radosti, temveč tudi podočnjake. "Pod očmi imam velikanske kolobarje. Vse zaradi nehvaležnic, ki zvečer nočeta zaspati, čeprav jima pridno berem pravljice," je potožil igralec. In ob teh besedah že dobro vedel, da ga v prihodnjih mesecih čaka še manj spanja.

Z odločitvijo, da svoje življenje posvetita filmu, stainsprejela tudi ceno, ki jo zahteva življenje v Hollywoodu. Ceno okrnjene zasebnosti. A medtem ko se je igralski parček sprijaznil s paparaci in medijskimi žarometi, ki jima vztrajno sledijo na vsakem koraku, sta 42-letnik in 32-letnica odločena ceno, ki jo zahteva zvezdništvo, plačevati sama.Svojemu podmladku pa želita omogočiti čim bolj normalno otroštvo in odraščanje, zaradi česar sta si dom ustvarila stran od norosti filmske meke, v umirjenem mestecu Bedford, kjer dekliciinskrbno skrivata pred javnostjo vse od njunega rojstva. Očitno sta v skrivalnicah postala nadvse vešča, saj naj bi že pred dvema mesecema malčicama dodala še otročička številka tri.Blake in Ryan sta se spoznala leta 2010 med snemanjem filma Zelena svetilka, a sta, ker sta bila oba v zvezi z drugim, svojim čustvom dala prosto pot šele leto pozneje. Nato se je njuna ljubezenska zgodba odvijala bliskovito hitro, saj sta se po letu romance že poročila, dve leti zakonske idile pa nato proslavila s prihodom prvorojenke. Čeprav je za malčico svet izvedel šele mesece pozneje, podobno kot jima je nekaj mesecev uspelo skrivati, da se je James leta 2016 pridružila Inez.Še več, niti imen svojih deklic nista izdala. Zato verjetno ni bilo presenečenje, da je Blake tudi tretjič rodila na skrivaj, menda avgusta – to je tudi vse, kar je za zdaj pricurljalo v javnost. Na razkritje spola in imena njunega tretjega otroka pa bomo najbrž čakali še nekaj časa.