Sinu dala ime Genitalija

S prvo odločitvijo poimenovanja ni bila zadovoljna niti Caterina Scorsone.

Poklon zvezdnikoma

Izgovorite obe imeni skupaj. Gene Attell. Zveni kot Genitalija.

Brca v temo

11 mesecev je komedijantkin sin živel s ponesrečenim imenom.

Izbira imena ni mačji kašelj. To te namreč spremlja vse življenje, nekateri so celo prepričani, da lahko vpliva na smer, v katero bo krenilo posameznikovo življenje. Starši zato dobro premislijo, katero ime bodo dali vpisati v rojstni list novorojenčka.je ime, ki ga je maja lani vpisala, ko ju je z možemrazveselil prvorojenec.A čeprav sta malčka skoraj celotno njegovo prvo leto klicala tako, je komedijantko zdaj spreletelo: če obe imeni spregovoriš skupaj, je slišati kot Genitalija. Kar nikakor ni dobra popotnica za življenje, sploh v šolskih letih bi znal fantič kaj hitro postati tarča vrstniškega zbadanja. Zato je skrbna zvezdniška mamica morda kot nekoliko prezgodnje darilo ob sinovem prvem rojstnem dnevu spremenila njegovo ime.Ko se je fantič rodil, se je Amy s poimenovanjem poklonila pokojnemu komikuin svojemu dobremu prijatelju, s katerim sta zaigrala v komediji Razuzdanka. A žal spoj ni dal najboljšega rezultata, kar je blondinka sprevidela šele po slabem letu.»Sinovo ime je zdaj tudi uradno spremenjeno. Odslej ni več Gene Attell, ampak.« In z drugim poizkusom poimenovanja je precej zadovoljna, saj je drugo ime še vedno poklon njenemu prijatelju Davu, hkrati pa je bilo to drugo ime njenega očeta.Schumerjeva ni edina, ki ji je pri poimenovanju otroka spodletelo. Podobno je kiksnila, zvezdnica priljubljene zdravniške serije Talenti v belem. Kajti čeprav sta se ji v minulih letih z možemrodili že dve hčerki, danes sedemletnain štiri leta mlajša, je pri tretji deklici, ki se ji je rodila na začetku leta, z izbiro imena brcnila v temo.Očitno ljubitelja piscasta ji očka in mamica namreč nadela ime po enem izmed likov v njegovih zgodbah,, a sta zdaj, ko je malčica stara štiri mesece, spoznala, da nista dobro razmislila. »Odločila sva se, da obdrživa le njeno drugo ime. Klicali jo bomo.«