Sinčka vrgel mamici kot žogo za ragbi

instagram Levi je bil star komaj pol leta, ko je postal tarča podivjane živali. FOTO: Instagram

3

otroke imata Matthew in Camila.

instagram Za svojo družino bi naredil vse.

Oskarjevecni le igralec, producent, režiser in pisec. Je tudi pravi pravcati junak, ki je pripravljen za varnost družine narediti vse. »Bili smo ob robu Velikega kanjona, ko je nad nas pridirjal gorski debelorogi oven. Stisnjeni smo bili v kot, ob rob prepada,« je v spominih zajadral desetletje nazaj, ko se je njihov družinski piknik v čast zvezdnikovemu rojstnemu dnevu sprevrgel v nočno moro pri belem dnevu.Ogromno je imel za slaviti. Ne le svojega rojstnega dne, temveč kar svoje življenje, vse mu je namreč šlo kot po maslu. V prelepije našel svojo boljšo polovico, njuna ljubezen pa je tudi že obrodila prvi sad, sinkoje imel takrat pol leta. Želeli so si izkoristiti prelep dan z izletom do Velikega kanjona in piknikom ob robu.Uživali so v dih jemajočih razgledih, ko se je pred njimi nenadoma pojavil razjarjen gorski oven. Zapodil se je v družinico, a Matthew je hitro ukrepal. Morda se je spomnil svojih mladostniških dni, ko je igral ameriški nogomet in ragbi, tega zlasti med bivanjem v Avstraliji.»Psa, ki je renčal in še dodatno razkuril ovna, sem prepodil stran, nato pa zagrabil Levija in ga – vmes je bilo kakšnih pet metrov – vrgel Camili. Le tako sem ga lahko rešil.« Camila, ki ji je v naročje priletel njun prvorojenec, je stekla stran, igralec pa je ostal sam. Moški proti ovnu.»Pobral bi, kar bi mi prišlo pod roke, da bi se ga ubranil. A žal sem našel le tanko vejico, s katero bi si le težko pomagal. Skril sem se za grmiček, a spoznal, da bom moral ubrati drugačen pristop.« Začel se je vesti podobno kot oven: rital je, brcal, po zraku sta letela prah in zemlja, in to je napadalno žival vendar prestrašilo in odgnalo.»Šele nato sem spoznal, kaj ga je razdražilo. Posedli smo se med njega in njegove samice. Lahko sem ga razumel, da ni hotel, da se okoli njegovih dam suče še kak drug moški.«