Sin mu je po desetih dneh življenja umrl v rokah

10 dni je mali Kai živel in trosil ljubezen.

Sredi septembra je v hiši raperjazavladalo veselje. Petnajstega je namreč zadonel mili jok zvezdnikovega vnučka, ki se je rodil iz ljubezni med pevčevim najstarejšim sinomin njegovo srčno izbrankoA še preden bi lahko dobro nazdravili novorojenčku, ki je v hipu začaral njihova srca, je privršal temen oblak neizrekljive žalosti in srčne bolečine. Še preden je Kai dobro pogledal v svet, je, star komaj deset dni, za vselej zaprl oči in za sabo pustil velikansko praznino, ki je nič in nihče ne bo nikoli moglo nadomestiti in zapolniti.Živel je le deset dni, pa vendar je v tem tako pičlo odmerjenemu času Kai naredil več kot marsikdo v dolgem življenju. Tako je vsaj prepričan njegov užaloščeni očka, ki je v nesmiselni smrti svojega sinka, katere vzrok (vsaj javnosti) še ni znan, moral najti vsaj drobec smisla.»Hvala za vse sožalne besede. A mislim, da smo ob tej žalosti morda spregledali pomembno lekcijo. Moj sinko je v teh desetih dneh življenja naredil vse, kar je moral narediti. Umrl je v mojih rokah in njegova energija, ki jo je pustil za sabo, me nikoli ne bo zapustila. Postalo mi je jasno, čemu sva s Sorayo, ki sva oba duhovni in nadvse ljubeči osebi, dobila takšnega angelčka, kot je bil Kai. Njegovo energijo bova prenesla in porabila, da vzgojiva najino hčerko in Kaijevo sestrico v najboljšo osebo, kot je lahko,« je zapisal Corde in nadaljeval, da sta s Sorayo kljub tragediji, ki se je zgrnila nad njihovo družino, našla duševni mir.Noben od staršev ne bi smel preživeti svojih otrok. A čeprav je zlobna usoda Cordeju in Sorayi v manj kot dveh tednih dala in nato vzela najlepše darilo, otroka njune ljubezni, poskušata užaloščena na življenje vseeno gledati s svetle, pozitivne plati. Pri čemer jima je v nemalo pomoč prvorojenka, ki je avgusta na rojstnodnevni torti upihnila prvo svečko.»Življenje je lepo. S Sorayo gledava naprej in z nasmehom opazujeva najino punčko, kako teka naokoli,« je dejal Corde in dodal, da ga pomirja tudi ljubezen umrlega sinka. »Moj sin Kai je na svet in v naša življenja prinesel ogromno ljubezni. In teh deset dni ljubezni bom vedno nosil v srcu.« Podobno pogumno pa se z vsem poskuša spoprijeti tudi Snoop Dogg, ki je z dojenčkovim dokončnim slovesom izgubil vnučka.Sedemnajstkratni nominiranec za grammyja, četudi so se mu kipci vselej izmuznili med prsti, je pri svojih 47 letih že štirikrat postal oče in petkrat dedek. A je petega vnuka izgubil, kar si poskuša razložiti z delovanjem višjih sil, četudi nam njihov namen morda ni takoj jasen.»Ko se soočaš z nečim, česar ne razumeš, zaupaj bogu. Tedaj se moraš spomniti, da je že veliko naredil zate. Se opomniti, da so njegove poti prave in da je vedno dober,« je zapisal užaloščeni Snoop, sicer oče Cordeju,in hčerki, ki so se mu rodili iz ljubezni s, s katero se je dvakrat poročil in od nje enkrat ločil, iz njegovega razmerja zpa se je rodil sin