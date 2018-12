Serijo zapustila zaradi zlorabe

guliver/cover images Odločila se je zase in svoje zdravje.

Nihče ni ničesar ukrenil

Govorilo se je, da je njena odpoved povezana z neprimernim vedenjem soigralca Jasona Begheja.

Ljubitelji televizije so jo oboževali v vlogi neustrašne detektivke.

Snemanje nanizanke One Tree Hill ni bilo rožnato, a vseeno neprimerljivo manj surovo od snemanja policijske serije Chicago PD.

7-

letna pogodba jo je vezala na serijo.

Pred štirimi leti je dobila vlogo neustrašne, odločne detektivke Erin Lindsay in navdušila, da so jo gledalci malih zaslonov lani celo nominirali za najljubšo igralko v kriminalni seriji. A istega leta jepovsem nepričakovano zapustila serijo Chicago PD.Nemeneč se za sedemletno pogodbo, po kateri bi morala nepridiprave preganjati še najmanj tri leta. »Bila sem ujeta v krog nenehne zlorabe,« je igralka zdaj razkrila, kaj jo je prisililo v predčasno slovo.V podrobnosti se ni spustila, prav tako ni izdala imena napadalca. Je pa razkrila bolečino in razočaranje, da njeni sodelavci, ki so bili priča napadu, niso niti s prstom mignili. »Izgubiš se, ko te nekdo napade v sobi, polni ljudi, a tedaj vsi pogledajo stran ali v strop. Ko si edina ženska v sobi, moški, dvakrat večji od tebe, pa ne storijo ničesar.«To jo je morda še toliko bolj zabolelo, ker so bili prav njeni soigralci tisti, zaradi katerih je precej dolgo prenašala zlorabo in že neusmiljene delovne razmere ter vztrajala pri seriji. »Programirala sem se tako, da sem že skoraj sama verjela, da sem močna, da prihajam na delo in prenašam neznosno. A sem spoznala, da s tem, ko na prvo mesto postavljam ekipo in serijo, zanemarjam sebe in svoje zdravje. Proti koncu je moje telo že razpadalo, bila sem globoko nesrečna.«Ni ji preostalo drugega, kot da končno sebe postavi v prvi plan in seznani šefe s svojim odhodom. Tega niso sprejeli lahkotno, ampak so ji pod nos pomolili sedemletno pogodbo in zagrozili, da bodo tudi njeni kolegi pristali na cesti.Odpovedi ni dala z danes na jutri, prej se je poskušala pogovoriti z nadrejenimi. A njene pritožbe nad delovnimi razmerami so naletele na gluha ušesa, zato je udarila po mizi in zagrozila s tožbo televizijske mreže, hkrati pa napovedala, do bo resnico objavila v odprtem pismu v časopisu The New York Times. Šele tedaj so ji pustili, da odkoraka.Kdo je prelil kapljo čez rob, da je temnolaska po štirih sezonah odkorakala od donosne vloge, ni znano, se je pa približno tedaj začelo šušljati, da je njena odpoved povezana z vodilnim igralcemin njegovim neprimernim vedenjem. Busheva je govorice zavrnila z razlago, da so posredi fizično prezahtevne razmere snemanja, ki jih njeno telo pač ni moglo več prenesti.»Scenaristi so zgodbo pisali v toplem Los Angelesu, v zavetju svojih domov. Mi smo morali snemati na globokem minusu. Bilo je preveč surovo, nenehno smo bili bolni, a smo morali vztrajati in snemati. Ne glede na vse, delo je bilo treba opraviti.« A čeprav je njeno slovo verjetno povezano tudi s tem, je bil napad v krogu soigralcev, ki jim je zaupala, očitno tisti, ki je dokončno prevesil tehtnico.