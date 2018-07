Šerbedžija pijan trčil v več avtov

Te dni se​ Rade Šerbedžija, nedvomno eno največjih imen filma na območju nekdanje Jugoslavije, ki pa že od 90. let prejšnjega stoletja odzvanja tudi v mednarodnih krogih, mudi na rodnem Hrvaškem, kamor je pred dnevi odpotoval zaradi precej priznanega teatra Ulysses, katerega kolesje je zavrtel leta 2000 na Brionih, ta konec tedna pa je užival na puljskem otočku Sveta Katarina v baletni predstavi Gospoda Glembajevi.



A čeprav ima zvezdnik zaradi dopusta, združenega z delom, te dni na obrazu morda zadovoljen nasmešek, je bil njegov izraz pred komaj dobrim tednom precej drugačen, saj se je moral nastaviti policijskemu fotografu santamoniške policijske postaje. Predstavniki zakona so ga namreč zasačili med vožnjo v opitem stanju, po nekaterih podatkih je Rade celo tako globoko pogledal v kozarec, da je med vožnjo zadeval druge avtomobile in je imel, če bi ga med vratolomnim divjanjem zažejalo, namesto sopotnika na sedežu poleg sebe kar odprto steklenico viskija.

V pripor

Zadnjih pet mesecev je živel v Kaliforniji, kamor ga je popeljalo snemanje serije Strange Angel. In prav v deželi slavnih in bogatih ter vselej toplega sonca je prišel navzkriž z zakonom. Po santamoniških ulicah je namreč nevarno vijugal v svojem avtomobilu lexus in trčil v nekaj avtov, to pa je nemudoma vzbudilo pozornost kalifornijskih policistov. In čeprav se jim je že na prvi pogled zazdel precej omamljen, kar je podkrepila tudi odprta steklenica viskija, je bil alkotest tisti, ki jim je brez senčice dvoma potrdil sume. Vsebnost alkohola v krvi je bila precej nad dovoljeno, zato so ga aretirali, odpeljali v pripor, po plačilu varščine pa so ga izpustili. Tako gre ena plat zgodbe, ki jo spremlja nič kaj laskava Radova policijska fotka. Malce drugače je incident s policijo orisal igralec.



»Nobenega prekrška nisem naredil, zaustavilo me je mestno redarstvo. V krvi sem imel le 0,8 promila alkohola, alkotest pa sem opravljal kar trikrat. Policisti so me nato prepoznali in dovolili, da plačam kavcijo in odkorakam,« je dejal Rade in dodal, da v avtu ni pil viskija, je pa priznal, da je prej spil tri kozarce vina.