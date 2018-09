Seks je trajal dve minuti: bilo hitro in dolgočasno

Stormy Daniels domnevna Trumpova ljubca je razkrila nove detajle v zvezi z afero z ameriškim predsednikom. Pred neka meseci je v porno igralka v neki pogovorni oddaji razkrila, da sta imela z Donaldom afero in od takrat nima miru pred mediji in javnostjo. Pravi, da je takrat iz čiste radovednost odšla v sobo z njim, kar pa je sledilo je bilo eno samo razočaranje. Spolni odnos je trajal dve minuti, bilo je kratko in dolgočasno. Prav veliko detajlov v tako kratkem času ne more biti, poroča 24sata.



​Stormy je od razkritja naprej, nenehno v strahu za svojo hči, saj ji pišejo in grozijo različni ljudje. Prav tako jo hčerka nenehno sprašuje kaj je imela z ameriškim predsednikom in kaj pomeni to, da je njena mama porno zvezda. Naj spomnimo, da se je v afero zapletla, ko je bil Trump že poročen z Melanijo.