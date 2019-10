Seka na letalu, doživela je dramo v zraku

Srbska pevka z Veljkom Piljkićem pričakuje drugega otroka

Estradnicase je znašla v pravi drami na letalu, ko so se zinvračali v Beograd s koncerta v Zürichu. Dogodek, kot se je zgodil njim, lahko povzroči resne težave pri letu.Potniki so se vkrcali na letalo, ki je pravočasno vzletelo, vse je bilo v redu. Na letalu so se srbski zvezdniki že sprostili in se udobno namestili, ko je letalski motor močno spremenil zvok. Začel je tudi »kašljati«, kar je bilo zelo neprijetno slišati. Ko je pilot še spremenil smer, so se potniki prestrašili in začeli paničariti. Otroci so jokali, odrasli pa so nemirno hodili po letalu, dokler osebje ni prišlo do njih in jim pilot ni povedal, da bodo letalo zaradi tehničnih težav prizemljili. Pol ure je trajala drama v zraku, dokler ni letalo pristalo. Potniki so pilota nagradili z glasnim aplavzom. Po pristanku jim je razložil, da je v letalski motor priletela ptica, kar lahko na letalu povzroči resne težave.Potnikom so uredili let z naslednjim letalom, nekateri pa so od strahu raje ostali kar v Zürichu. Estradniki strahu niso podlegli, ampak so z naslednjim letom poleteli domov. Tokrat je ta potekal brez težav.Na družabnih omrežjih je Seka pred dobrim mesecem dni pokazala svoj nosečniški trebušček in razkrila, da pričakuje svojega drugega otroka, ob tem pa za srbske medije povedala, da si z možem želita še več otrok. Rada bi jih imela vsaj pet.