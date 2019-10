Še ne videno: Barack in Michelle Obama delila svojo intimnost

Nekdanji ameriški predsednikje s svojo ženoproslavil svojo 27. obletnico poroke. To sta obeležila tudi na družbenih omrežjih, kjer sta s svetom delila nekaj intimnih fotografij. Oseminpetdesetletnik in njegova 55-letna žena sta slavo svojega zakona pokazala skozi čustvene besede in še ne videne fotografije.»Kot pravijo Beatles: Vsak dan postaja boljše. Hvala, draga, za 27 čudovitih let,« je zapisal Obama ob fotografiji, ko zreta v sončni zahod ter pokrajino Tanzanije.Michelle Obama pa je kakšno uro kasneje delila fotografijo, kako z možem v veselju in sreči stojita na balkonu hiše s pogledom na pristanišče v njuni priljubljeni počitniški lokaciji. »Pred 27 leti mi je ta moški obljubil življenje, polno avantur. Rekla bi, da se je to zgodilo.«Obamova sta se poročila 3. oktobra 1992, potem ko sta bila tri leta par. Spoznala sta se v Čikagu. Michelle je bila dodeljena za delo v njegovi pisarni odvetniške družbe, kjer je opravljal počitniško prakso.