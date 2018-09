Se je slavni Ed Sheeran na skrivaj poročil?

Skrivnost je pricurljala na dan

Poročen s sošolko

REUTERS Pevec je decembra lani iz rok princa Charlesa prejel red zaslug britanskega imperija. FOTO: Reuters

Priljubljeni angleški pevec, rdečelasi, zna zelo dobro skrivati zasebno življenje. Celo tako dobro, da se mu je menda uspelo na skrivaj poročiti. V tem trenutku nihče prav dobro ne ve, kakšen je uradni status rdečelasega čudežnega fanta z romantičnim glasom, avtorja ene najbolj priljubljenih skladb vseh časov − Perfect in mnogih drugih, a zadnje dni je vse več namigov, da je poročen.Sheeran je na začetku leta na svojem profilu na instagramu zapisal, da se je decembra 2017 zaročil s svojim dekletom,, s katero sta skupaj že od 2015. »Malo pred novim letom sva se zaročila. Zelo sva srečna in navdušena, prav tako se veselita najina mačka,« je oznanil veselo novico. A od takrat ni bilo nobenega oznanila o poroki, niti nobenega glasu, da bi potekale kakršne koli priprave.Njegove oboževalke so bile tudi precej zmedene zaradi prstanov, ki sta se že dlje bleščala na njunih levih rokah. Menda sta ju nosila prav zato, da javnost ne bi izvedela, kdaj sta se poročila.A vendar je skrivnost v teh dneh pricurljala na dan. Pevec je imel intervju za britanski medij Access, v katerem ga je novinar spraševal predvsem o dokumentarcu Songwriter (Tekstopisec), mimogrede pa še, če se že pripravlja na poroko in kdaj naj bi ta bila. Pevec se je ob tem vprašanju znašel v veliki zadregi, močno je zardel in kar nekaj časa ni vedel, kaj bi rekel. Nato je pokazal poročni prstan, novinar pa je to razumel, kot da sta zaročenca že storila usodni korak in rekla – da. Čestital mu je in ga vprašal, kako mu je to uspelo prikriti, Sheeran pa se je, še vedno v zadregi, izvlekel z besedami: »Hm, v bistvu imava rada zasebnost in nič ne počneva na očeh javnosti.«Vendar novica ni uradno potrjena, pevec se je še isti dan izognil vprašanju novinarju oddaje Entertainment Tonight, ali je res že poročen. Je pa že v preteklosti namignil, da ne mara, če se ob njegovih pomembnih življenjskih dogodkih zbere veliko ljudi, in da si nikoli ni želel poroke z veliko povabljenimi. Zato bi bila skrivna poroka z nekaj najbližjimi zagotovo po njegovem okusu.Ed in Cherry sta se spoznala, ko sta bila stara 11 let in sta skupaj hodila v srednjo šolo v Suffolku, zaljubila pa sta se šele leta 2015, na zabavi, ki jo je pripravila pevka, ki je Sheeranova dobra prijateljica. Sicer pa je 27-letni mladenič kljub slavi, ki jo je dosegel precej mlad, zelo trdno na tleh. »Srečevati slavne ljudi je nekaj neverjetnega! A to ni življenje, to ni realnost. Slava se hitro konča. Moja stalnica je Cherry, ona bo vedno z mano,« je dejal za Sunday Time. Že lani je svojim oboževalcem in sledilcem na instagramu – teh je več kot 18 milijonov, oznanil, da bo glasbo, ki je njegova največja strast, ustvarjal, dokler si ne bo s svojo zaročenko ustvaril družine. Potem se bo od glasbe poslovil, vsaj začasno. »Želim biti dober oče. Ko bom to postal, se nočem obremenjevati z ničimer drugim več, kot s tem, kako najbolje poskrbeti za svojega otroka,« je poročal britanski Mirror.Zvezdnik se je rodil leta 1991 in je svojo glasbeno kariero začel kot pevec v barih in celo na ulici. Kot je povedal v svoji knjigi Ed Sheeran: A Visual Journey, je moral pogosto spati na vlaku, na klopeh pred Buckinghamsko palačo v Londonu ali pa v dnevnih sobah prijateljev in znancev. Nato je leta 2014 dosegel mednarodni uspeh z romantično balado Thinking Out Loud in hitro postal eden najbolje prodajanih glasbenih ustvarjalcev na svetu. Z albumom Divide je podiral rekorde, saj mu je že na dan izida prisluhnilo kar 57 milijonov ljudi, trenutno pa je na istoimenski svetovni turneji. Vstopnice za koncerte so bile razprodane že leto dni prej.