Šabanov sorodnik umrl, brat okreva v bolnišnici

je globoko pretresla javnost in vse člane njegove družine. Zdaj je umrl tudi njegov sorodnik, prav tako pevec. Žalostno novico je razkril njegov brat, ki je v bolnišnici končal prav zaradi šoka ob bratovi smrti, poroča 24sata. »Sem v bolnišnici, slabo mi je od šoka in stresa. Bolijo me srce, glava in hrbtenica, imam revmo in sem zelo žalosten. Moji štirje bratje so umrli, jaz pa ne vem, kako naj to prenesem. To je velika tragedija za mojo družino,« je povedal Dudić.