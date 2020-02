S portretom razveselila Švede

Victoria in Daniel sta po hčerki poimenovala nov sklad za umetnost ter kulturne dejavnosti.

Čez natanko deset dni bo švedska princesaupihnila osmo svečko, njena mama prestolonaslednicapa je Švede že zdaj razveselila z novim družinskim portretom, ki jih kraljevi običajno objavljajo ob posebnih dogodkih, kot so rojstni dnevi in obletnice.Princeska je že prava dama in ponosni starši vedno znova poudarjajo, kako prijetna deklica je, tudi v šoli ji gre odlično, še najbolj pa Victorio in njenega možaveseli, da se zelo dobro razume z mlajšim bratcem. Princbo v začetku marca dopolnil štiri leta, nad družinskim fotografiranjem pa je bil malček očitno več kot navdušen, saj je imel nasmeh do ušes. Victoria in Daniel sta konec lanskega leta hčeri, ki je druga v vrsti za švedski prestol, namenila posebno čast, saj sta po njej poimenovala novo fundacijo za umetnost ter kulturne dejavnosti. Imenuje se Kulturni sklad princese Estelle.Kot so ob ustanovitvi zapisali na uradni spletni strani švedske kraljeve družine, želijo z njim »poudariti pomen umetnosti in kulture v današnji odprti in moderni družbi«. Ustanova si je za prvo nalogo zadala ohranjanje stalne razstave skulptur domačih umetnikov, ki jih vsako poletje postavijo na ogled v kraljevem parku v središču Stockholma.