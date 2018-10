Ronalda zaradi posilstva preiskuje ameriška policija

Ronaldo in Kathryn sta se spoznala v nočnem klubu Rain, kjer je tedaj delala.

Čaka, da ga policija opere krivde

Policijska preiskava je stekla, a nogometaš nikakor ne trepeta, ampak komaj čaka, da detektivi prečešejo vse obtožbe in dejstva ter ga enkrat za vselej operejo krivde. »Goreče zavračam vse obtožbe. Posilstvo je odvraten zločin, v nasprotju z vsem, kar sem in v kar verjamem. Moja vest je čista, zato povsem mirno čakam na to, kaj bo pokazala preiskava,« je še uradno, ne le prek družabnih omrežij, dejal Ronaldo.

Grozi ji, da bo morala vrniti 320 tisočakov, kolikor jih je dobila za molk, ob tem pa še dodatno razpreti denarnico za poplačilo sodnih stroškov. A je pripravljena tvegati, da bo svet le izvedel, kakšna pošast je v resnici portugalski nogometni megazvezdnik. Pred devetimi leti, ko sta se spoznala, je gladko preslišal njeno moledovanje in besedico ne, ki jo je vztrajno kričala. Potem ko ji je storil silo, pa je le pojasnil, da je običajno zgleden kavalir.»Briga me za denar, tega nikoli nisem želela. Želela pa sem in želim pravico! Naj ne uniči življenja še ene ženske kot mojega,« zdaj kriči. Očitno precej prepričljivo, saj je zaradi obnovljenih obtožb lasvegaška policija odprla njen primer.Verjetno ni kotička na svetu, kamor ne bi te dni prodrla vest, da naj bi se za fasado enega najbolje plačanih nogometašev skrival posiljevalec. Morda celo večkratni. Kajti medtem ko naj bi si Kathryn s silo vzel leta 2009, ga je policija prvič aretirala zaradi obtožb spolnega napada že štiri leta prej. Tedaj na drugi strani luže, v Londonu, ko naj bi s še enim moškim zlorabila dve ženski, a so morali detektivi Scotland Yarda primer zaradi pomanjkanja dokazov opustiti. Vseeno pa daje ta incident nekaj več verodostojnosti Kathryninim besedam, četudi je Ronaldo njene obtožbe na družabnih omrežij že glasno zavrnil. Še več, nemškemu Spieglu, ki je objavil podroben oris nasilnega posilstva, grozi celo s tožbo.Vrnimo se v leto 2009, v večer 13. junija, ko je nogometaš v lasvegaškem nočnem klubu Rain spoznal temnolaso Kathryn. Povabil jo je v svojo hotelsko sobo, ko pa se je v kopalnici preoblačila v kopalke, da bi lahko skočila v džakuzi, je Ronaldo vdrl v kopalnico in razgaljen zahteval, naj ga oralno zadovolji. »Skoraj rotil me je, naj se ga dotaknem, za pol minutke.« Privolila je v poljub, zgolj poljub, ko jo je začel grabiti.»Odrivala sem ga, mu govorila, naj neha,« a naletela na gluha ušesa. Potegnil jo je v spalnico, vrgel na posteljo, obrnil na trebuh in jo, brez lubrikanta, analno posilil. »Ne, ne, ne!« je kričala, a ni odnehal. In tudi ko je končal, je ni želel izpustiti. »Ni želel, da grem. Ljubkovalno me je klical in me pogledal, skoraj kot bi čutil krivdo. Opravičil se mi je in me vprašal, ali me je bolelo, nato pa še dodal, da je v 99 odstotkih dober fant, ki pa ga ta preostali en odstotek včasih pusti na cedilu, da ni več kavalir.« Zagotovil ji je še, da nima nobene spolno prenosljive bolezni.Dan pozneje je posilstvo prijavila na policiji, v bolnišnici pa so jo tudi temeljito pregledali in fotografirali vse modrice. A ker se je želela izogniti medijskemu cirkusu, je po nasvetu odvetnika privolila v zunajsodno poravnavo – 320 tisočakov v zameno za molk. A denar ni izničil posledic, ki jih čuti še danes. Od depresije do posttravmatskega sindroma. »Imela sem resne duševne zlome. Za kar krivim njega. In krivim sebe, da sem podpisala dogovor o molku v zameno za denar.«Za denar ji ni mar, želi pravico in vsaj nekaj duševnega miru. »Ob prijavi posilstva žrtev ni navedla, ne kje se je napad zgodil ne opisa osumljenca. Zdaj smo ta primer odprli, detektivi pa preiskujejo vse informacije, ki jih sporoči žrtev,« so dejali na policiji v Las Vegasu. Oglasil se je tudi Ronaldo in vse obtožbe označil za lažne, podpira ga tudi njegovo dekle. »Vselej ti je uspelo prepreke, ki ti jih vržejo na pot, spremeniti v moč, s katero pokažeš, kako čudovit si,« je tvitnila krasotica, ki mu je konec lanskega leta povila hčerko.