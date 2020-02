Roman Polanski spet buri duhove

12

nominacij za cezarja je prejel film Obtožujem!

Protesti zaradi nominacij

REUTERS Obtožujem! je lani na beneškem filmskem festivalu prejel veliko nagrado žirije. Na sliki igralka Emmanuelle Seigner, ki je s Polanskim poročena od leta 1989, s producentoma Luco Barbareschijem in Alainom Goldmanom. FOTO: Reuters

Beg iz ZDA

Polanski je priznal krivdo za omiljeno obtožbo, a pobegnil iz ZDA, ko je slišal, da si je sodnik premislil.

Upravni odbor francoske filmske akademije, odgovoren za podeljevanje cezarjev, ki jim pravijo tudi francoski oskarji, je konec minulega tedna presenetil s skupinskim odstopom. Razlog? Francosko-poljski režiser, ki ga ZDA že več kot štiri desetletja iščejo zaradi spolnih odnosov z mladoletnico. Njegov najnovejši film Obtožujem! (J'accuse), ki govori o, francoskem častniku judovskega rodu, ki je bil proti koncu 19. stoletja po krivem obdolžen vohunjenja za Nemčijo, je namreč nominiran za kar dvanajst cezarjev. Afera Dreyfus je na prelomu stoletja pretresla francosko javnost in politiko ter se v zgodovino zapisala kot izjemen primer sodne napake in antisemitizma.Odbor, ki podeljuje cezarje, je v odstopni izjavi le dva tedna pred gala prireditvijo zapisal: "Da bi počastili tiste, ki so leta 2019 snemali filme, da bi ohranili spokojnost in proslavili festival filma, se je odbor filmske akademije enoglasno odločil odstopiti." Nominacije zadnjega filma Romana Polanskega so namreč naletele na glasne proteste feminističnih skupin, ki so pozivale tudi k bojkotu filma Obtožujem! Njihovim protestom se je pridružilo na stotine francoskih in drugih igralcev, režiserjev in producentov, ki so v odprtem pismu javnosti pozvali k reformam v francoski filmski akademiji. Med njimi sta bila zvezdnika mednarodnega slovesa(Možje X, Prijatelja), sicer prvi temnopolti igralec, ki je leta 2012 prejel cezarja za glavno moško vlogo, in(cezar za glavno žensko vlogo v Umetniku iz leta 2011), ki sta se podpisala pod izjavo, ki francosko filmsko akademijo poziva k večji transparentnosti.Roman Polanski je leta 1978, le dan pred izrekom sodbe, pobegnil iz ZDA, potem ko je od odvetnika izvedel, da si je sodnik kljub dogovoru med tožilstvom in obrambo, po katerem je priznal krivdo za "nezakonit spolni odnos z mladoletno osebo" v zameno za pogojno kazen in preživet čas v priporu, premislil in da namerava poslati za 50 let v zapor. Polanski je leta 1993 dosegel zunajsodno poravnavo z žrtvijo(rojeno); odškodnino ji je do konca izplačal šele štiri leta pozneje. ZDA so za njim sicer izdale mednarodno tiralico, a ga Francija nima namena izročiti.Polanski je zunaj ZDA nadaljeval kariero in posnel vrsto filmov, med katerimi sta Pianist (2002) in Pisatelj v senci (2010) prejela vrsto mednarodnih nagrad, tudi oskarjev. Glede svoje preteklosti pa je lani izjavil: "Leta 1977 sem naredil napako, za katero moja družina še zdaj plačuje."