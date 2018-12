Rojstvo hčerke slavila s sodi piva

Hčerin prvi mesec je proslavila kot študentka. Fotografije: Instagram

Ko se je pred že skoraj desetletjem zaljubila v košarkarskega zvezdnika, jenašla več, kot je iskala. Ne le moškega svojega življenja, s katerim sta se pred štirimi leti poročila, temveč je postala tudi mačeha njegovim trem otrokom iz prejšnjih razmerij, zaradi česar je v sebi odkrila neusahljivo, vseobsegajočo željo po lastnem naraščaju.A v Gabriellinem trebuščku se seme kljub obilici truda med rjuhami ni in ni prijelo. »Zanositi ni bilo težava, obdržati in donositi pa nemogoče,« je bolečino po osmih, morda devetih spontanih splavih, saj se je še sama izgubila v grozljivem štetju, pred kakšnim letom razkrila igralka. A vseeno ni dvignila rok od materinstva.Jemala je več ciklov hormonske terapije, poskušala z zunajmaternično zanositvijo – vse brez uspeha. Ko so ji zdravniki odkrili endometriozo, je resno razmišljala o operaciji, a je Dwayne udaril z roko po mizi. Da čeprav si tudi sam srčno želi otroka, po katerem se bo pretakal njen in njegov genski zapis, si še toliko bolj želi z njo postarati in naj ne tvega po nepotrebnem.»Odločila sva se, da je najvarnejša in najbolj gotova pot, da zasnujeva lastno družino, s pomočjo nadomestne matere.« Ta jima je uresničila največjo željo, ko je 7. novembra na svet privekala. Devet mesecev je sicer rasla v trebuščku druge ženske, a je potomka Gabrielle in Dwayna.Kaavije morda ni nosila pod srcem, pa vendar je bila skoraj vsak trenutek te poti ob njej, ob nadomestni materi. Celo med porodom, in tako je prvi trenutek, ko je deklica pokukala na svet, lahko ujela na kamero. »V čakalnici sva bila 36 ur, čakala na njen prihod. Ker se je vse odvijalo zunaj naju, sva poskušala biti čim bolj vpeta v dogajanje,« je dejal novopečeni očka, ki je bil z Gabrielle in možem nadomestne matere v tistih odločilnih trenutkih prav tako ob porodni postelji.Vsi štirje so se povezali za vse življenje in tudi skupaj sprejeli odločitev, da mora punčka priti na svet s carskim rezom. Ta je bil nujen, saj se ji je popkovina ovila okoli gležnja. »A zdaj imam končno osebico, ki me bo klicala mamica!« še vedno, dober mesec dni po rojstvu, plava na oblaku blaženosti Gabrielle, in hkrati priznava, da je bila pot do sem dolga in kruta. »Vsaka družina je edinstvena. Kako družina nastane, je posebno in od primera do primera drugače. Najina pot, da sva naposled dobila Kaavijo, je bila dolga, naporna, včasih kruta. Polna srčne bolečine, ki naju je skoraj zlomila, solza pa za ocean. A potem je prišla ona!«Navdušenje novopečenih staršev nad njuno novo vlogo ne popušča. Starševstvo ju je tako prevzelo, da nista čakala na dekličin prvi rojstni dan, da bi slavila njen prihod, temveč sta prvo veliko praznovanje pripravila kar ob njenem prvem dopolnjenem mesecu. Čeprav morda malce netipično za slavljenje dojenčka. Stanovanja namreč nista okrasila z baloni in plišastimi igračkami, na mizi za goste ni bilo drobnih kanapejev, torte in sokov. Prej je vse spominjalo skoraj na študentski žur s sodi piva, igro pivskega pingponga (pivoponga), kabino za instant fotografije, zaigrala jim je celo pihalna godba.Dekličin prihod sta sicer proslavila precej pijansko, a ko se je veseljačenje umirilo, prijatelji razkropili in sta se zaljubljenca spet utirila v starševsko rutino, na katero se še navajata, je igralka skočila nazaj v vlogo super skrbne mamice.»Niti dotaknem se je ne, ne da bi si prej umila in razkužila rok. Enako morajo storiti vsi, ki pridejo na obisk.« To seveda izključuje bolne ljudi in vse, ki se niso cepili, pri čemer Unionova ne dela izjem. Še ko jih je s svojo ekipo obiskala, je Gabrielle zahtevala, da so bili prav vsi iz snemalne ekipe cepljeni. »Kdor je mislil, da sem nanjo tako dolgo čakala in bom zdaj pustila, da se ji zgodi kaj slabega, naj pomisli še enkrat!«