Rojevala dolgih 30 ur

instagram Po 30 urah poroda je vendar lahko prijel malčico v roke. FOTO: Instagram

guliver/cover images Lani se je otepal obtožb, da pretepa prvorojenko Shaylo. FOTO: Guliver/Cover Images

Vojna bivših zakoncev

Igralčev prvi zakon je razpadel že po dveh kratkih letih, a med bivšima zakoncema je zarohnelo šele osem let pozneje, pred skoraj natanko letom dni, ko se je že zavezal Samanthi. Norma ga je tedaj udarila z obtožbami, da brutalno pretepa njuno hčerko, zaradi česar je Tyresa pod lupo vzela socialna služba. A že precej hitro sklenila, da obtožbe ne pijejo vode, saj je sodnik novembra lani dosodil deljeno skrbništvo. A s poizkusnim obdobjem, ki se je končalo minuli mesec. »To je zmaga za najino Shaylo, saj je lahko z obema od staršem enako dolgo in pogosto ter odrašča v srečnem, zdravem okolju,« je bil zadovoljen Tyrese. Zdaj je presrečen, saj mu življenje bogatita kar dve hčerki.

Vse se je postavilo na svoje mesto. Dokončno in brez senčice dvoma je prepričal socialno službo, da so bile obtožbe njegove bivše žene, da pretepa njuno hčerko, lažne in plod Normine maščevalnosti, zdaj pa jepostal očka še v drugo.je tukaj, 3800 gramov nama je za vedno spremenilo življenje,« je navdušeno kriknil zvezdnik filmske franšize Hitri in drzni, ko je na prvi oktobrski dan v roke prijel hčerko, ki se mu je rodila iz ljubezni s, ki jo je lani na svetovni dan zaljubljencev popeljal pred oltar.Poročila sta se na lansko valentinovo, po slabem letu zakona pa sta že začela razmišljati, da bi svojo srečo okronala z otrokom. In še preden se jima je želja dobro zasidrala v srce, že je Samanthin nosečniški test pokazal, da so njune posteljne vragolije obrodile sad. A če je možu želela pripraviti presenečenje, ji je ta prekrižal račune, saj se je le nekaj minut po opravljenem nosečniškem testu nepričakovano pojavil doma.»Doma so odmevali le moji kriki navdušenja. Nisem jih mogel zajeziti,« je ganjenost ob novici, da bo spet očka, razkril Tyrese, čeprav sta radostno vest objavila šele aprila, dobre tri mesece pozneje. »Najine energija, ljubezen in družini bodo odslej za vedno povezane s tem otrokom,« sta dejala, Samantha pa še dodala, da je sreča še toliko večja, saj ve, da bosta izpolnila željo Shayli, ki naj bi ju že več mesecev prosila za mlajšo sestrico ali bratca.Enkrat so ga že preplavili občutki, ki te prevzamejo ob prihodu otroka. A temu navkljub je šele zdaj, ko si je pot na svet utirala Soraya, spoznal žensko moč v vsej njeni veličini. »Moja žena je neverjetna šampionka. Še nikoli nisem bil priča tolikšni moči in volji, rojevala je kar 30 ur. In nato je prišla Soraya in nama spremenila življenje.«