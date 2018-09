Razvrat slavnih: seks monopoli z oboževalkami

Nekdanji nogometaš Arsenala in Liverpoolaje vso kariero veljal za enega 'najporednejših fantov' angleškega nogometa, kako razvratno je bilo res njegovo življenje, pa razkriva odlomek iz njegove avtobiografije, v kateri opisuje tudi, kaj so s soigralci počeli z ženskami, ki jih okoli slavnih nogometašev ni nikoli manjkalo. »Temu smo rekli monopoli. Imaš svojo lastnino različne kakovosti. Če sem imel seks s katero, nato pa še kdo izmed mojih soigralcev, so mi morali plačati rento. Vse je bilo odvisno od tega, kako privlačna so bila. Če so bile 'hude', so mi dajali po 100 funtov, za tiste slabše pa sem dobival samo 14 funtov,« razkriva v knjigi.Vsi fantje smo se šli to. Danes nas je tega sram, a dobivali smo toliko pozornosti, da nas je zaneslo. Trajalo je več let,« je priznal in razkril tudi, da niti ne ve več, kolikokrat sta bila s prijateljemudeležena v trojčku. Pennant svojih soigralcev pri monopoliju ni razkril, angleški mediji pa pišejo, da sta bila med njimi Cole inSvoj boemski življenjski slog zdaj 35-letni Pennant, ki je od leta 2014 poročen z modelom, nadaljuje tudi po koncu kariere. Letos je posnel seks s svojo soprogo, da bi posnetek prodal na splet, sedaj pa se je pridružil resničnostnemu šovu Big Brother.