Razkrito: kraljica klepeta z vsemi člani družine, le pred nekom je imela strah

REUTERS Diana je osvojila ljudska srca. FOTO: Ho Reuters

Kraljicaje rada v krogu svoje družine, rada se druži in klepeta z vsakim posebej, pišejo britanski mediji. Kot monarhinja preverja, kako so posamezni člani, kaj počnejo in načrtujejo. A kot dodajajo, je bila le ena oseba, h kateri je pristopila s strahom.v knjigi Neznana zgodba trdi, da ni rada govorila s princeso, saj se je počutila izsušeno in zmedeno. Imela je strahospoštovanje do nje.Čeprav sta se velikokrat skupaj udeleževali dogodkov, naj bi Diana na kraljično obnašanje gledal kot na ljubosumje. Kraljica je menda to hitro zanikala. Popularnost mladega para, Diane in Charlesa, je bila velikanska. Ko je bila slava na vrhuncu, naj bieden izmed kraljičinih služabnikov dejal: »Gospa, nikoli ne boste imeli take pozornosti medijev kot jo imata onadva.« Odgovorila naj bi: »Niste bili zraven, ko sva midve z Margaret imeli predstavljene talente najinih bodočih mož.«Navkljub vsemu, je kraljica Diano povabila na sprejem tudi po ločitvi, čeravno se preostali del družine s tem ni strinjal. Razlog pa? Verjela je, da bosta Diana in Charles spet skupaj.