Razkrita šokantna vsebina sporočil, ki sta jih pošiljala Harry in Meghan

Meghan Markle je bila ob prihodu na britanski kraljevi dvor vseskozi tarča rumenih medijev. Eden izmed večjih krivcev za to je bil njen oče Thomas, ki je novinarjem ves čas izdajal sočne podrobnosti iz njenega življenja in otroštva. Vmes je napovedal celo, da bo o njej izdal knjigo, razlog za to pa naj bi bila domnevna prekinitev stikov z njim hčere in njenega (takrat še bodočega) moža.



A kot je razvidno iz vsebine sporočil, ki jih je objavil portal Sky News, je par večkrat poskušal navezati stik z njim, a brez uspeha. Ponudila naj bi mu tudi varovanje, a je tudi to zavrnil. Rotila sta ga, naj preneha komunicirati z njima prek medijev, saj da jih bo to drago stalo. Harry: Nisva jezna, le pogovorila bi se rada Nekaj dni pred kraljevo poroko, 14. maja 2018, je Harry poslal 75-letniku sporočilo z vsebino: »Tom, spet Harry. Nujno moram govoriti s teboj.« Kot je pojasnil vojvoda, od njega ni pričakoval nikakršnega opravičila, a kot je poudaril, bodo objave v medijih zadeve le poslabšale situacijo. »Pokliči me, da lahko pojasnim. Z Meg nisva jezna, le želela bi govoriti s teboj. Hvala,« je še dodal. Po prinčevih besedah naj bi mu želela le pomagati.



Ko je Thomas doživel infarkt, sta mu ponudila pomoč in varovanje, a je to zavrnil. Odgovoril je le, da bo v bolnišnici nekaj dni ter da pomoči ne potrebuje. Thomas Markle tako hčere ni pospremil pred oltar, namesto njega je to storil njen tast princ Charles.