Ruby je začela kariero na avstralski MTV.

Ruby trenira borilne veščine. FOTO: Instagram

Lepotica je postala megazvezdnica. FOTO: Gulvier/cover Images

Avstralska igralka in lezbična ikonaje na spletu razkrila, da se bo kmalu preizkusila v vlogi lezbične Batwoman. Temnolaska je morala zaradi vloge v nadaljevanki obiskovati treninge borilnih veščin. Nedavno je na instagramu pokazala košček znanja, ki ga je pridobila. Tako smo lahko fotomodel, ki je zaplavala v igralske vode, občudovali v poštenem in prepričljivem borilnem prizorčku.Inštruktor borilnih veščin jo je najprej naučil uporabe rok in zapestja. To je dosegel tako, da je morala s palico in vrvjo dvigovati kos betona. Nato je začela lomiti stvari. Ruby je povedala, da se zaveda, da bo kot Batwoman postala prva odkrito homoseksualna superjunakinja v zgodovini junaških serij. »Netopir je ušel iz žaklja, sem več kot navdušena pa tudi počaščena,« je povedala 32-letna zvezdnica. »Sem pa tudi čustvena razvalina, ker so to moje sanje še iz otroštva. Ko sem bila še mlada in del skupnosti LGTB, bi ubijala za tovrstno serijo na televiziji. Potem se ne bi počutila tako osamljeno in drugačno.«Ruby je svetovno slavo dosegla v nadaljevanki Oranžna je nova črna, v kateri je očarala s svojim jedrim tetoviranim telesom in polnimi ustnicami. Postala je lezbična ikona, preizkusila se je tudi v glasbenem svetu, brez nje pa ne mine nobena odmevnejša prireditev v zabavni industriji. Ruby je bila tudi voditeljica na avstralski MTV, leta 2008 je začela resneje igrati, po seriji se je pojavila tudi v visokoproračunskih filmih Nevidno zlo: Zadnje poglavje (2016), xXx: Reaktiviran (2017) in John Wick 2 (2017).