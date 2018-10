Prstan je že snela, tatu zvestobe še nosi

nezakonsko Anno, najmlajšega Amadeusa ter sinova Noaha in Eliasa iz prvega zakona.

Čeprav sta zakonskega svetovalca obiskovala petkrat na teden, ni bilo rešitve.

Trinajstica naj bi imela magične moči. Enkrat dobre, drugič slabe, žal so zadnje doletele nekdanjega teniškega šampiona. Več kot 13 let ljubezni z nizozemsko manekenko, ki jo je po štirih letih romance tudi popeljal pred oltar, mu ni bilo usojeno.»Odločitev, da po 13 letih končata zvezo, od tega sta jih devet preživela v zakonu, ni bila lahka,« je razhod zvezdniškega para najavil športnikov odvetnik. Nista se ločila lahkega srca in poslovila sta se v prijateljskem duhu, najbrž resda predvsem zaradi njunega sina, ki se jima je rodil že v prvem letu zakona.Boris dobro ve, kakšno luknjo v denarnici lahko zvrta ločitev. Ko ga je zaradi nezvestobe leta 2001 pred vrata postavila njegova prva žena, je od nezvestega moža namreč izmolzla vrtoglavih 12 milijonov. Dva milijona je moral izpljuniti tudi ruski manekenki, zaradi katere je zakockal svoj zakon. Čeprav je bilo njuno ljubimkanje omejeno na seks na eks v omari za metle neke londonske restavracije, skok čez plot ni le prišel Barbari na ušesa, temveč je tudi obrodil sad – nezakonsko hčerkoBarbara je za osem zakonskih let s športnikom dobila večmilijonsko odpravnino, Lily pa si tega ne more obetati. Nekdanji najboljši tenisač na svetu je moral lani razglasiti osebni stečaj: ne le da mu je uspelo pognati zajetnih 57 milijonov, kolikor jih je prislužil med športno kariero, nad glavo mu je obvisel še 3,7 milijona težak dolg banki.Lansko leto je bilo za Beckerja verjetno eno najtežjih, saj se je poleg bankrota začel sesuvati njegov zakon z Lily.»Bilo je težko leto. Povsem sem se zapustila, v vseh pogledih. Preveč sem pila, preveč kadila, preveč ponočevala, za nič mi ni bilo mar. Prepričana sem bila, da moje življenje ne bi moglo biti bolj bedno in da bom tako in tako umrla. Zato sem se naslonila na vodko in pokadila vsaj škatlico na dan. In ker je tudi Boris preživljal težko obdobje, mojih stisk ni opazil. Posledično sva se oddaljevala drug od drugega, vsak je šel po svoji poti,« priznava Lily. A dodaja, da vseeno nista preprosto dvignila rok nad sabo, temveč poskušala rešiti svoj odnos. »Odšla sva na zakonsko svetovanje. Nikoli si ne bi mislila, da bom to kdaj storila, a je pomagalo. Petkrat na teden sva se za eno uro dobila s svetovalcem. Super je bilo imeti nepristranskega poslušalca, ki tudi pove svoje.«Toda vse to ni bilo dovolj, zato sta se zdaj odločila bobu reči bob in čez zakon narediti križ. Prve korake k ponovno samskemu stanu sta že storila, saj nista svoje odločitve le javno razgalila, temveč tudi že snela poročna prstana. Malce težje pa bo Lily s prsta odstranila tetovažo, ki razglaša njeno zavezanost Borisu. A na odtujenega moža je ne spominja le tatu Mrs B (Gospa B), temveč tudi sin.