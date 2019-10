Princesi še nista čestitala

instagram Princ Harry in Meghan še nista našla časa za čestitke. FOTO: instagram

Kot smo že pisali, se je prejšnji teden zaročila britanska princesa, še zadnja neporočena vnukinja kraljicePoroka, ki jo vsi težko pričakujejo, bo naslednje leto, da se trenutek, ko si bosta princesa in sin italijanskega grofa obljubila večno zvestobo, hitro bliža, pa so mediji na Otoku namigovali že nekaj časa.In to čeprav sta se Beatrice inzačela sestajati šele pred slabim letom. A začetki njune zveze so bili vse prej kot rožnati. Ko se je Edoardo oziromaza prijatelje začel dobivati z Beatrice, je namreč še vedno živel z nekdanjo zaročenko, s katero imata dveletnega sinaje novica o novi Edoardovi zvezi menda močno presenetila, saj ni pričakovala, da se bosta resnično razšla. A medtem se je s tem sprijaznila, Beatrice je sprejela kot bodočo mačeho svojega sina in menda se ženski dobro razumeta. Dara je paru ob novici o zaroki tudi čestitala na družabnem omrežju. Nista pa tega storila Beatriceina bratranca z družinama, princainZakaj, ni znano, sta pa tako Cambridgeva kot Susseška trenutno zelo zaposlena z uradnimi obiski in potovanji. Ob novici o zaroki je par na instagramu objavil dve barvni fotografiji, ki ju je posnela Beatriceina sestra princesa, ki je v zakonski jarem skočila lani. Na romantičnih fotografijah zaljubljenega para je lepo viden prstan, ki ga je 31-letni princesi podaril pet let mlajši Edoardo.Diamantni prstan, katerega vrednost ocenjujejo na 89.000 evrov, je pomagal oblikovati zaročenec sam, izdelal pa ga je priznani britanski draguljar. Beatrice in Edoardo sta nato pozirala še za serijo črno-belih fotografij, a so mnogi hitro našli izjemno podobnost med njunimi in črno-belimi fotografijami, ki sta jih ob zaroki objavilain princ Harry, ter Beatrice obtožili kopiranja.»Harry in Meghan nista iznašla črno-bele fotografije. Prav tako nista prvi par, ki se je fotografiral objet. Fotografijo, kot je njuna, ima v poročnem albumu skoraj vsaka nevesta na tem svetu. Sploh pa sta fotografiji Susseških ter Beatrice in Edoarda povsem različni. Podobni sta si v tem, da nista v barvah ter da sta para objeta. To je vse,« je princesi v bran stopila prijateljica.Zdaj seveda vsi nestrpno pričakujejo, kakšno obleko bo Beatrice izbrala za svoj veliki dan ter kje bo cerkveni obred. Vsaj glede slednjega se večina strinja, da bo to najverjetneje v kapeli sv. Jurija, kjer se je poročila tudi njena sestra.