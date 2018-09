Princesi odvzeli pravico do upravljanja milijonov

Lili'oukalani je prva in zadnja kraljica Havajev. FOTO: Wikimedia Commons

Izvedenec je odločil, da princesa po kapi, ki jo je doletela lani, ni več sposobna upravljati svojih 200 milijonov.

Zadnja havajska kraljica je umrla leta 1917. FOTO: Wikimedia Commons

, zadnja havajska princesa in pranečakinja poslednje havajske kraljice, po kapi, ki jo je doživela lani, ni več mentalno sposobna, da bi skrbela za svoje finance, je razsodil sodnik in odredil, da ji odvzamejo pravico do upravljanja 200 milijonov evrov premoženja. Abigail se je na sodišču dlje borila, da bi lahko prevzela nadzor nad svojim bogastvom, a kot kaže, se to ne bo zgodilo. Da ni sposobna skrbeti za denar, je trdil njen nekdanji odvetnik in skrbnik njenega premoženja, ki ga je 91-letna princesa hotela odpustiti in spremeniti oporoko, zdaj pa tega ne sme storiti, lahko pa za skrbnika določi nekoga drugega, je še razsodil sodnik, ki ga je Abigail slednjič prepričala, da Wrighta ne mara in mu ne zaupa. Za njen denar bo zdaj tako skrbela vodilna havajska banka. Odvetnik 91-letne Havajke je ves čas trdil, da je povsem sposobna skrbeti za svoje finance ter da kap nanjo ni bistveno vplivala, sploh pa ne na njen um. A sodnik je iz Los Angelesa pripeljal neodvisnega izvedenca, in ta je po temeljitem pregledu odločil drugače.Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa ima na Havajih status princese, ker je v sorodu z zadnjo havajsko kraljico, katere vladavina pa se je leta 1898 predčasno končala., pozneje znana zgolj kotLili'oukalani, se je rodila 2. septembra 1838. Kot veleva havajska tradicija, so jo poimenovali po odmevnejšem dogodku, ki se je zgodil na dan njenega rojstva. Ravno takrat je ena pomembnejših Havajk dobila okužbo oči, zato je otrok prejel ime Ostrina (Lili'u) Solzna (Loloku) Pekoča bolečina (Walania) Otekle oči (Kamaka'eha). Ob krstu je deklica nato dobila še krščansko ime Lydia. Rojena je bila v plemiško družino, a ni odraščala z biološkimi starši, neformalno jo je posvojila druga družina. Tako njo kot njene brate in sestre je takratni havajski kraljrazglasil za ustrezne potencialne vladarje. Ko je umrl njegov naslednik in brat, ki ni imel potomcev, je res na vrsto prišel Lydijin brat. A ne kar tako, za kralja so ga izglasovali državljani, kar se je na Havajih takrat zgodilo prvič. Tudi Lunalilo, ki je Havajem vladal komaj dve leti, je umrl brez potomcev. Na volitvah je ljudstvo nato določilo, da si za kralja želi njegovega brata, ki je plemiške nazive podaril vsem svojim bratom in sestram, ki so tako postali princi in princese. Ko je tudi Kalākaua umrl brez potomca, je 29. januarja 1891, prva in edina kraljica Havajev postala Lili'uokalani.Ko se je končalo obdobje žalovanja za njenim bratom, je bila prva reč, ki jo je na novo ustoličena kraljica naredila, da je ministre, ki so to postali med vladavino njenega brata, prisilila k odstopu ter na njihove položaje imenovala svoje ljudi. Nekaj let pozneje je hotela razglasiti novo ustavo, s katero bi domorodci nazaj dobili moč in pravice, med njimi volilno, ki so jim bile odvzete zaradi trenutno veljavne ustave. A njenemu predlogu je nasprotovalo veliko ljudi, tudi njeni ministri in prijatelji.Politični razkol je sprožil množične proteste, ki jim je sledil državni udar. V palači Lili'uokalani so nekaj dni pozneje našli orožje in jo aretirali. Odredili so ji hišni pripor, da bi sebi in svojim podpornikom povrnila svobodo, pa je ponudila svoj odstop. Konec januarja 1898 je podpisala odstopno izjavo. Kljub temu je morala stopiti pred sodnika in za pet let jo je poslal v zapor, a so ji kazen kmalu spremenili v hišni pripor. Umrla je leta 1917 po daljši bolezni. Stara je bila 79 let.