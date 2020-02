Princesa se bo poročila v petek

REUTERS Ni še znano, ali bo nevesto do oltarja popeljal oče. FOTO: REUTERS

100 tisoč evrov vreden prstan ji je podaril zaročenec.

Zaradi prijateljevanja princesinega očeta s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom bo poroka bolj intimna.

Slabih pet mesecev potem, ko sta oznanila, da sta zaročena, sta princesainsporočila še datum poroke. To bo petek, 29. maj, zaradi škandala, ki ga je povzročil Beatricin oče princzaradi prijateljevanja z obsojenim pedofilom, pa bo poroka bolj intimna, saj kraljeva družina v tem neprijetnem času ne želi dodatne pozornosti.Oče je Beatrice s tem, kar je zakuhal, povzročil že nemalo sivih las, tekle so celo solze, saj je morala spremeniti veliko načrtov v zvezi s poroko, obdobje, ki bi moralo biti eno najlepših v njenem življenju, pa so povsem zasenčila očetova nepremišljena dejanja. Da bi vnukinjo vsaj malo potolažila, ji je kraljicaza zabavo po poroki ponudila Buckinghamsko palačo, kar je 31-letnico vsaj malce razvedrilo.Še vedno pa obstaja vprašanje, ali bo Andrew tisti, ki jo bo popeljal do oltarja, kot veleva tradicija. Znano je že, da poroka ne bo v kapeli sv. Jurija v Windsorju, kjer se tradicionalno poročajo kraljevi, tam je denimo večno zvestobo svojemu izbrancuobljubila njena sestra princesaCerkveni obred bo menda v kraljevi kapeli v palači sv. Jakoba. Kot ena od možnosti se je omenjala katedrala sv. Pavla, kjer sta se poročila princin princesa, a se je bodoča nevesta, kot kaže, odločila drugače.Ko sta se Edoardo, za prijatelje in znance, in Beatrice zaročila, sta bila par samo 11 mesecev, italijanski nepremičninski mogotec pa je izbranki nataknil čudovit prstan, vreden dobrih 100.000 evrov. Čeprav je maj, ki sta si ga izbrala Beatrice in Edo, po svetu zelo priljubljen mesec za poroke, pa sta princesa in njen izbranec ena redkih, ki se bosta poročila v maju. To sta sicer storila že princin, medtem ko si je Eugenie za poroko izbrala oktober, princinpa april.Aprila sta si večno zvestobo obljubila princ Charles in, Charles pa se je prvič poročil julija. Tudi princ Andrew in, ki sta medtem prav tako že šla vsak svojo pot, sta se poročila julija, najmlajši kraljičin sin princpa jepred oltar popeljal junija. Princesase je s prvim možem poročila novembra, enako kot njena mama kraljica Elizabeta II., v drugo pa je srečo poskusila z decembrsko poroko.