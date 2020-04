Princesa odpovedala poroko

Njena mlajša sestra Eugenie se je poročila predlani. FOTO: Reuters

Zavedata se, da gre za zdravje ljudi.

Princesabi morala 29. maja večno zvestobo obljubiti svojemu izbrancu, a ji je koronavirus prekrižal načrte. Najprej je bila prisiljena povsem spremeniti zaročno zabavo, nato so se začela ugibanja, kaj bo s poroko. Ugibanj pa zdaj ni več, princesa se je namreč odločila, da bi bilo potrebnih preveč sprememb, tako glede lokacije kot števila povabljencev, zato bosta z zaročencem raje še malo počakala. Nov datum še ni znan.»Trenutno o poroki sploh ne razmišljata, težave, ki jih je prinesel novi koronavirus, omejitve gibanja in podobno, so pomembnejše. Zavedata se, da gre za zdravje ljudi. Še bo čas za izbiro novega datuma, a za zdaj ostaja zgolj pri tem, da to ne bo 29. maj,« je dejal eden njenih prijateljev. Tudi iz Buckinghamske palače so že uradno sporočili, da je pogostitev, ki je bila na vrtovih načrtovana po obredu, odpovedana. Par menda celo še ni odposlal vabil. Medtem so v Veliki Britaniji omejitev gibanja in druge ukrepe za zajezitev novega koronavirusa podaljšali do 7. maja.Beatrice in Edoardo sta se zaročila septembra med dopustovanjem v Italiji, a že od začetka je šlo vse narobe. Veseli dogodek je že takoj zasenčil njen oče princ, ki se je zaradi prijateljevanja z obsojenim pedofilomznašel sredi škandala. Ta je vrgel senco na celotno družino in vprašljivo je bilo celo, ali bo lahko Beatrice na poroki popeljal pred oltar, kot je to v navadi, saj je kraljica odločila, da je najbolje, da se povsem umakne iz javnosti, vsaj dokler se škandal ne poleže.