Princesa mirovniku zlomila nos

Tessy in princ Louis imata dva otroka.

Tessy se je kot mlado dekle pridružila mirovniškim silam na Kosovu. FOTOGRAFIJI: Guliver/getty Images

Nekaj dni pozneje so ga poslali domov, ker je spal z domačinko.

Luksemburška princesa, ki se ločuje od moža, sina velikega vojvode Luksemburga, s katerim sta bila poročena 11 let, je zdaj priznala, da je nekoč zlomila nos mirovniku, pripadniku Združenih narodov, ker da jo je spolno napadel. Tessy je tedaj delala z mirovniškimi silami na Kosovu, ko je v njeno sobo nasilno vstopil eden od njenih kolegov in jo potisnil na posteljo. Na vso moč se je borila in ga pri tem tako močno mahnila po obrazu, da mu je zlomila nos.»Še vedno ne vem, od kod sem dobila moč. Bil je refleks, instinkt,« je dejala 33-letna mama dveh sinov, ki se spominja: »Nekega večera, ko sem odšla v svojo sobo, sem zaslišala močno trkanje. Nisem odprla, ampak vprašala, kaj se dogaja. Ker sem človeka na drugi strani poznala, sem le odprla, on pa je sunkovito vstopil in me potisnil na posteljo. Zamahnila sem proti njemu in ga poškodovala. Nikomur nisem povedala, kaj se je zgodilo, a nekaj dni pozneje so vsi vedeli. Ko sem nekega jutra prišla na zajtrk, so vstali in začeli ploskati. Najprej nisem razumela, kaj se dogaja, a mi je nadrejeni pojasnil. Rekel je, da je vedel, da z mano ne bo imel težav, da znam poskrbeti zase.«Tessy dodaja, da se je ob tem počutila krasno, saj se je ob njegovih besedah zavedla, da se resnično lahko brani, če je potrebno. »Nekaj dni pozneje so ga poslali domov, ker je spal z domačinko. Očitno je imel težave s samokontrolo,« je v smehu dodala Tessy, ki trenutno zaradi ločitve preživlja zelo težko obdobje.»Resničnost je trenutno zame zelo zelo zelo zelo zelo žalostna. Nihče noče ločitve. Ne poročiš se z nekom, da bi se ločil, in oba trpiva, a poskušava biti močna. Skupaj kosiva in večerjava, vsak dan se druživa ali slišiva po telefonu, tudi z otroki sva vsak dan v stiku,« je dejala Tessy, ki je kot razlog za ločitev navedla dejstvo, da sta se z možem v vseh teh letih pač oddaljila.