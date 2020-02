Princ Harry in Meghan Markle uživata svobodno življenje, potem ko sta se rešila kraljevih zadolžitev in vlog. In očitno tudi širita krog znanih prijateljev, kot poročajo britanski tabloidi.



Tako sta se ob svojem nedavnem obisku ZDA v Miamiju srečala s priljubljeno pevko Jennifer Lopez in z njenim Alexom Rodriguezom.

Še se bodo družili

Tako so odšli na dvojni zmenek in uživali na skupni večerji. A kot so razkrili viri, naj to ne bi bilo zadnje druženje znanih parov. Tako sta Jennifer in Alex povabila britanska aristokrata v svoj dom, kjer se bodo družili tudi njuni otroci.