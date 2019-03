Priljubljeni igralki hormoni uničujejo življenje

Na meji travmatičnega

Zaslovela je z vlogo v trilogiji Petdeset odtenkov sive. FOTO: Chuck Zlotnick

8-krat večje so vsak mesec njene dojke.

Kljub težavam uspešna

Igralka, ki je upodobila glavno junakinjo filma Petdeset odtenkov sive,je pred kratkim v intervjuju spregovorila o težavah, o katerih ženske večinoma molčijo. Kot je dejala, se ji včasih zdi, da ji hormonske spremembe, ki spremljajo mesečni ciklus, uničujejo življenje.»Če sem iskrena, mi hormonske spremembe med ciklusom vsak mesec uničujejo življenje. To je neverjetno,« je dejala 29-letna zvezdnica razvpite erotične ljubezenske zgodbe po literarni predlogi. In dodala, da so spremembe, ki se dogajajo v njenem telesu in možganih, na meji travmatičnega. »To je res j...o neverjetno. Ne morem jih obvladati. Vsakokrat sem popolnoma zgrožena nad tem, kar se dogaja mojemu telesu in možganom.« Zvezdnica je slikovito opisala telesne spremembe, ki spremljajo njen naravni ritem. »Moje prsi so osemkrat večje kot običajno. To je res grozno in dogaja se vsak mesec. Ne morem se navaditi nanje,« je obupano priznala in dejala, da zaradi teh simptomov le s težavo najde primerne kontracepcijske tablete. Dekle glasbenikaso spremembe, ki jih doživlja, spodbudile, da se je začela spraševati o ženskem telesu in o tem, kako ga častiti na pravi način. Odločila se je, da se bo poglobila v vprašanje, kaj se dogaja, in podrobno proučila, kaj vnaša vanj.Nadloge, ki ji jih povzročajo telesni procesi, pa kot kaže nimajo večjega vpliva na trenutno dokaj cvetočo kariero hčerkein. Trenutno blesti kot obraz še ene Guccijeve dišave, Gucci Bloom Nettare Di Fiori, v kratkem, že marca, pa jo bomo v kinematografih videli v kar dveh filmih, psihološkem trilerju Wounds in pustolovskem filmu The Peanut Butter Falcon. Igra tudi glavno vlogo v filmu The Friend, ki bo na platna prispel leta 2020.Dakota ni nagnjena k razkrivanju zasebnega življenja na spletu, ni pa ji težko razkrivati podrobnosti o sebi, kadar želi opozoriti na perečo temo, povezano z ženskami. Tako je oktobra 2018 dvignila veliko prahu, ko je v sklopu akcije, ki jo je organiziral Global Citizen, na instagramu objavila svojo telefonsko številko. Namen? Želela je opogumiti ženske, ki so bile žrtve spolnega nadlegovanja ali katerega drugega neenakopravnega obravnavanja, naj delijo svojo zgodbo.