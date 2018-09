Priljubljena igralka se že v tretje bori z rakom

Olivia Newton-John in njen mož John Easterling FOTO: Guliver/Getty Images

Lepotica stavi na zdravilnost konoplje.

Se spomnite Sandy? FOTO: PR

69-letna zvezdnica je prepričana, da bo ozdravela.

Legendarna igralka in pevkaje v nedeljo zvečer razkrila, da se že tretjič bori z rakom. Javnost je vedela, da je danes 69-letna superzvezdnica že uspešno premagala raka na dojki, v nedeljo pa je razkrila, da se je s to zahrbtno boleznijo drugič soočila leta 2013. Na vprašanje, zakaj se takrat tega ni odločila razkriti javnosti, je pojasnila: »Moje stališče je bilo, da gre za moje življenje, zato ga bom obdržala zase.« Vedno dobrovoljna igralka, ki je svetovno slavo dosegla z glavno žensko vlogo v filmu Briljantina, ni opustila upanja: »Prepričana sem, da bom zmagala.«Na začetku leta 2013 je bila igralka vpletena v manjšo prometno nesrečo, po kateri se je na njeni desni rami pojavila izboklina. Sprva je bila prepričana, da je to posledica uporabe varnostnega pasu. Nadaljnje preiskave pa so pokazale, da se je vrnil rak na dojki, ki ga je uspešno premagala dve desetletji pred tem. To je bila za zvezdnico zelo pretresljiva novica, povrhu je le nekaj mesecev za tem umrla njena starejša sestra, ki je trpela zaradi raka na možganih.Na srečo je tudi v drugo premagala bolezen. A lani se je nočna mora začela znova, ko so našli tumor na dnu njene hrbtenice. Doslej je bila že na obsevanju, zdravi se tudi z naravnimi sredstvi. Iz svoje prehrane je v celoti odstranila sladkor, bolečine lajša s konopljo. Njen mož, s katerim je poročena deset let, je ustanovitelj podjetja Amazon Herb Company in na svojem ranču v kalifornijski Santa Barbari goji konopljo. »V Kaliforniji je dovoljeno gojiti določeno količino rastlin za osebno uporabo. Imam veliko srečo, da živim v državi, kjer je to dovoljeno in imam moža, ki je zdravilec z zelišči.«Olivia je dodala, da se prav nič ne smili sama sebi, še predobro se zaveda, da je imela v življenju veliko sreče. »Obstajajo ljudje, ki jim je veliko veliko slabše kot meni. Sem privilegirana oseba, tega se močno zavedam. Živim v tem lepem miru, imam čudovitega moža, imam vse živali, ki jih obožujem. Imam neverjetno kariero. V resnici se nimam nad čemer pritoževati.«