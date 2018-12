Prijavila nadlegovanje, pa so jo odslovili

Neslane šale in komentarji glavnega igralca serije so prizadeli soigralko.

FAYESVISION/WENN.COM Tudi Cybill Shepherd je prepričana, da so ji ukinili serijo, ker je zavrnila nadrejenega. FOTO: Guliver/cover Images

V nadaljevanki sta igrala par. FOTO: Cbs

8,4

milijona evrov so ji ponudili za molk.

Igralkaje prepričana, da so jo odslovili iz televizijske nadaljevanke Bull produkcijske hiše CBS, potem ko je prijavila spolno nadlegovanje, ki da ga je izvajal glavni igralec nadaljevanke. Vodstvo televizijske hiše jo je menda hotelo utišati s plačilom v višini 8,4 milijona evrov. Eliza, ki je zaslovela s serijo Buffy, izganjalka vampirjev, je najprej podpisala pogodbo za tri epizode, nato pa naj bi postala stalna članica zasedbe. A zgodil se je incident z Michaelom. Igralca, ki v nadaljevanki igrata par, sta se dobro razumela do trenutka, ko je on pred soigralci in snemalno ekipo komentiral njen videz, povedal neslano šalo o posilstvu in omenjal seks v troje.Ko ji je producent in pisec serijepovedal, da bo njen lik postal bolj pomemben, je stopila do predstavnikov CBS in soigralca prijavila. Kmalu so jo umaknili iz nadaljevanke, zato je prepričana, da je šlo za maščevanje. Sledili so pogovori, po njih pa so pri CBS privolili v zaupno milijonsko odškodnino, ki je približno v višini zneska, ki bi ga zaslužila, če bi bila del ekipe štiri sezone. Ta dogovor je prišel v javnost po naključju, odkrili so ga med preiskavo, enega izmed šefov CBS, ki so ga zaradi spolnega nadlegovanja prijavile številne ženske. Med drugimi ga jeobtožila, da je ukinil njeno nadaljevanko, potem ko ga je zavrnila. V sredo je tajno pogodbo potrdila tudi televizijska hiša CBS, Michael Weathery se je javno opravičil s pisno izjavo, objavljeno v New York Timesu: »Med snemanjem naše nadaljevanke sem se pošalil v povezavi s tekstom za eno izmed epizod. Kasneje mi je Eliza povedala, da se zaradi mojih izjav in šal počuti neudobno. Zgrozil sem se, da sem jo prizadel, zato sem se takoj opravičil. Pozneje sem o vsem skupaj še enkrat premislil in spoznal, da moje besede niso bile smešne in primerne, zato se opravičujem in obžalujem, da sem Elizi povzročil bolečino.«