Prijatelji samo za fotografe

PROFIMEDIA, GOFF PHOTOS Kraljica Elizabeta II. si želi, da bi bila njena družina videti zgledna.

Š IKON PICTURES LTD Kate in Camilla sta zdaj dobri prijateljici in zaupnici.

Camilla si je nekoč močno želela, da bi se William in Kate razšla, saj ni prenesla, da je Kate tako priljubljena.

Š DAVID HARTLEY Fergie in njen bivši se dobro razumeta, a njen nekdanji tast je ne mara.

Najhujši od vseh je morda spor med princem Filipom in njegovo nekdanjo snaho Sarah Ferguson.

Britanska kraljicase na vse pretege trudi, da bi bila njena družina vsaj v javnosti videti kot zgledna, kjer se vsi razumejo in so prepiri ter nesoglasja redki. In na zunaj je res morda tako videti, za fotografske objektive se že nekako potrudijo, stisnejo zobe in se smehljajo v kamero. A za zaprtimi vrati je pogosto vse drugače.Prva, ki si je drznila spregovoriti o nesreči in osamljenosti za zidovi palače, je bila seveda, ki je svetu jasno sporočila, da življenje s princem ni niti malo podobno pravljici. Vse do danes je njena družinav sporu s kraljevimi; ne morejo jim odpustiti, kako so se vedli po njeni smrti, prav tako se jim je zdelo povsem nepotrebno, da so ji namenili naziv princese, češ da ga ne potrebuje, da bi jo ljudje po svetu imeli radi. Natanko to je v govoru na Dianinem pogrebu na glas povedal njen brat, kar mu je kraljica menda hudo zamerila. Marali se nista niti Diana in ljubica njenega moža Charlesa, kar ni presenetljivo.Nekoliko bolj nenavadno pa je, da Camilla nekoč ni marala vojvodinje. Ko se je ta začela dobivati s princem, je Camilla menda dolgo spletkarila, kako bi ju spravila narazen, celo Charlesa naj bi nagovarjala, naj Williama prepriča, da konča razmerje. Camilla se je težko sprijaznila, da imajo ljudje Kate tako radi, medtem ko njo sovražijo. A ti časi so minili in Camilli je le uspelo obvladati ljubosumje ter s Kate splesti zavezništvo in prijateljstvo.Na britanskem dvoru pa je zelo nepriljubljen tudi Katin brat. Ta je v enem od intervjujev dejal, da je težko biti Katin brat, saj vse, kar počne zasenči njen status vojvodinje, s čimer je razburil kraljico, ki ne mara, da člani njene družine ali tisti, ki so jim blizu, z mediji govorijo o njih.Najhujši od vseh pa je morda spor med princemin njegovo nekdanjo snaho. Princ menda tako zelo sovraži, da je celo razmišljal, da ne bi prišel na poroko vnukinje, saj bo ona, njena mama, tam. Slednja je prav tako morala že nekajkrat predčasno zapustiti družinske počitnice v škotskem Balmoralu, saj je svoj prihod napovedal Filip. Vse se je začelo, ko je britanski rumeni časnik v devetdesetih letih prejšnjega stoletja objavil fotografijo, na kateri teksaški finančni svetovalec Fergie sesa prste na nogi. Po objavi je postala tarča paparacev, kar kraljevim, sploh pa Filipu, ni bilo niti malo všeč. Fergie se je že leta 1996 ločila od princa, s katerim sta ostala v dobrih odnosih, tudi zavoljo njunih hčera Eugenie in