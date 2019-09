Prihodnje leto bo znova onemelo Tiho mesto

Zgodba o družini v postapokaliptičnem svetu se nadaljuje.

Nadaljevanje prinaša osveženo zasedbo.

Pred časom je naznanil, da bo posnel še nadaljevanje grozljivke, ki je navdušila kritike in oboževalce, inje res mož beseda. Tiho mesto 2 je zdaj v postprodukciji, 20. marca prihodnje leto pa bo film premierno predstavljen.Ob veseli novici je režiser in tudi igralec v prvem delu objavil fotografijo, na kateri se z ženo in soigralkosprehaja po ikoničnem mostu iz prvega dela, ki je leta 2018 obnorel ljubitelje grozljivk. Ali gre za prizor, ki se v drugem delu ponovi, za spomin na prvi del ali pa sta se simpatična zakonca v svojem značilnem duhovitem slogu preprosto malce poigrala z živci oboževalcev, ni znano, a pomembno je, da se bo Tiho mesto vrnilo.Krasinski je znova spisal scenarij in film spet režiral; kot zgodba napeljuje v prvem delu, njegov junak Lee umre, glavno moško vlogo pa bo v drugem delu, kot kaže, prevzelinbosta znova upodobila otroka, Emily Blunt bo spet mama, v eni od vlog se bo ekipi pridružil tudiKritiki so prepričani, da bo Tiho mesto 2 ponovilo uspeh prvega dela. Ta je s proračunom 15 milijonov evrov ustvaril 330 milijonov prihodka, Bluntova si je prigarala filmsko nagrado SAG, grozljivki se je nasmihal oskar za zvočno obdelavo. Zgodba o družini, ki je na postapokaliptičnem svetu prisiljena živeti v tišini in se sporazumeva z znakovnim jezikom, da jih ne bi odkrile pošasti z izjemnim sluhom, je izvirna, napeta in nadvse novodobna, čeprav vsebuje številne elemente klasičnih grozljivk.A kot je zaupal Krasinski, se pri ustvarjanju nadaljevanja ni držal recepta grozljivk in srhljivk, v katerih se običajno nadaljuje zgodba glavnega junaka ali zlobneža, temveč se je osredotočil na novince in svet, v katerem živijo. Ali je morda še kdo preživel apokalipso in se mora skrivati pred pošastmi z izjemnim sluhom kakor družina iz prvega dela, se je vprašal režiser in namignil, da bosta imela Murphy in Hounsou večjo vlogo, kot jima morda kdo pripisuje.Krasinski se je sprva uveljavil kot komik, navduševal je predvsem v priljubljeni seriji Pisarna, pred leti pa se je postavil na drugo stran kamere. Tiho mesto 2 je že njegov četrti avtorski izdelek, glede na številne pohvale pa jih gre pričakovati še veliko.