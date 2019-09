Prihaja šesti film o jurskih dinozavrih

Ustaljena ekipa

Znova bosta v ospredju tudi Chris Pratt in Bryce Dallas Howard.

2021. se bo morda sklenila dinozavrska epopeja.

Jurski park oziroma svet smo si ogledali že v petih različicah, a po mnenju oboževalcev je največji vtis vendarle naredil prvi film iz leta 1993, pravi spektakel, ki je – čeprav je nastal pred več kot četrt stoletja – navdušil s posebnimi učinki in tehnološko dovršenostjo.Ljubitelje pustolovskega žanra je očarala tudi igralska zasedba, zato ne preseneča, da se bo trojica znanstvenikov znova združila v šestem filmu o izumrlih, a znova obujenih dinozavrih., ki je upodabljal dr. Alana Granta,kot dr. Ellie Stern inv vlogi karizmatičnega dr. Iana Malcolma so namreč že potrdili sodelovanje in bodo v kratkem začeli snemanje Jurskega sveta 3, nedvomno napeta avantura pa bo v kinematografe prispela leta 2021.Za zdaj še ni znano, ali se bodo zvezdniki znova izkazali v glavnih vlogah ali bodo le gostovali v stranskih, a njihovi nastopi bodo zanesljivo popestrili dogajanje in razveselili oboževalce: spomnimo, Goldblum je pozneje nastopil še v drugem delu štiri leta pozneje, Izgubljenem svetu, in v skromni vlogi v Padlem kraljestvu, Neill in Dernova pa sta se dinozavrom znova pridružila v tretjem filmu, on v glavni vlogi, ona pa le v stranski. Jurski svet 3 bo tako prvi film po letu 1993., v katerem bo simpatična trojicaznova sodelovala, pridružila pa se bo prav tako ustaljeni zasedbi znanstvenikov iz novejših delov franšize,in. Film bo režiral, ki je tudi scenarist, spisal pa je tudi Jurski svet in Padlo kraljestvo, pri prvem je tudi vihtel režisersko taktirko; pri pisanju zgodbe je znova sodelovala, v producentski vlogi pa bo znova oče dinozavrske epopeje,Vsebina nedvomno napetega filma še ni znana, po nekaterih namigovanjih pa naj bi zgodba sklenila franšizo in se poslovila od dinozavrov. Znan pa je že točen datum premiere: 21. junij 2021. Ustvarjalci so pred dnevi že navdušili s kratkim filmom Battle at Big Rock, neposredno nadaljevanje petega filma, ki nadvse prepričljivo prikazuje vrnitev dinozavrov na ta svet in njihov vdor v vsakdanjik navadnega smrtnika.