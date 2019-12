Prihaja kraljevski otrok

Princ Harry in njegova žena Meghan bosta v 2020 zibala, napoveduje stavnica Coral. Vojvoda in vojvodinja Sussekška, ki božične praznike preživljata čez lužo, sta svojega prvega otroka, Archieja, dobila maja, zdaj pa utegne dobiti še bratca ali sestrico. Vsaj tako menijo tisti, ki stavijo. Kaj pa princ William in Kate V zadnji mesecih in letih se veliko špekulira o novem kraljevskem otroku pri princu Williamu in Kate Middleton. Ob vsakem dogodku so oči uperjene v njen trebušček, vsako zaobljenje, pa četudi po obedu, pa je razlog za ugibanja, ali je morebiti v veselem pričakovanju. Tudi William in Kate sta na stavnicah, a rezultat kaže, da je za četrtega otroka v 2020 po mnenju tistih, ki stavijo, bolj malo možnosti.



Na drugi strani je precej visoka kvota na stavnici za princeso Eugenie in njenega Jacka Brooksbanka. To pomeni, da so možnosti, da bosta prvič zibala v 2020 precej slabe.



Harry Aitkenhead iz Corala je rezultat stavnic komentiral: »Menimo, da je skoraj gotovo, da bosta princ Harry in Meghan Markle povečala družino v naslednjih 18 mesecih oziroma, da bo v 2020 napovedala, da otroka pričakuje.« Dodaja, da govorice o novem otroku Kate in princa Williama nikoli ne potihnejo, to pa se kaže tudi na stavnicah, za princeso Eugenie pa pravi, da bo očitno morala na otroka še malo počakati. Namig princa Harryja Kvote za drugega otroka princa Harryja in Meghan so se v zadnjem mesecu znižale, potem ko so si nekateri razlagali, da je princ Harry izdal namig o načrtovanju drugega otroka. Do tega sklepa so prišli, potem ko je na nedavnem dogodku mater dveh otrok vprašal, kako je imeti drugega otroka.